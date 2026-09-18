Euroleague süper kupa yarı finalinde Olympiakos 92-90 ile üstün geldi

Euroleague Süper Kupa yarı finalinde Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, Etihad Arena’da oynanan mücadeleyi 92-90 kaybetti. Sarı-lacivertliler, turnuvanın diğer yarı finali olan Dubai Basketball - Real Madrid maçının mağlubu ile üçüncülük maçında boy gösterecek.

maçın gelişimi:

Karşılaşma başından sonuna kadar çekişmeli bir tempoda geçti. İlk periyot 20-25 ile Olympiakos üstünlüğünde tamamlanırken, devre 43-45 skoruyla konuk ekibin az farkla önde olmasıyla noktalandı. Üçüncü periyotta Olympiakos’un kontrolü eline aldığı görüldü; üçüncü periyot skoru 69-78 olarak kayıtlara geçti ve son çeyrekte Fenerbahçe farkı kapatmak için yoğun çaba gösterse de iki sayı farkla mağlup oldu.

Maçın hakemleri Robert Lottermoser, Emilio Perez, Luka Kardum olarak görev yaptı.

oyuncu performansları:

Olympiakos cephesinde skor dağılımı şu şekildeydi: Sasha Vezenkov 7, Tyler Dorsey 9, Donta Hall 12, Tyson Christopher Ward 9, Codi Miller-McIntyre 2, Evan Fournier 19, Jean Montero 13, Tyrique Jones 2, Cory Joseph 10, Mbaye Ndiaye 9. Başantrenör: Georgios Bartzokas.

Fenerbahçe’de öne çıkan isimler ve skorları: Shavon Shields 18, Wade Baldwin 9, Nicolo Melli 5, Will Clyburn 8, Marcus Bingham Jr. 10, Chris Silva 5, Braxton Key 17, Talen Horton Tucker 8, Trent Forrest 7, Johnny Juzang 3, Onuralp Bitim. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Maç, iki takımın da kontrollü hücum ve yüksek tempolu savunma çabaları arasında geçti; skor olarak yakın bitmesi, üçüncülük maçında da rekabetin yüksek olacağının işareti.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE OLYMPİAKOS'A 92-90 MAĞLUP OLDU.