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Ev arkası kazısında göçük: Çağlayan’da bir işçi yaşamını yitirdi

Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmasında toprak kayması sonucu Ali Turhal (51) yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:11

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Ev arkası kazısında göçük: Çağlayan’da bir işçi yaşamını yitirdi

Ev arkası kazısında Çağlayan'da işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Gülle Küme Evleri mevkiinde sabah saat 08.45 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi yaşamını yitirdi. Olay, bir vatandaşın evinin arka kısmında yürütülen kazı çalışması sırasında gerçekleşti.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bölgeden yapılan ihbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kazı sırasında toprak altında kalan Ali Turhal (51) için ekipler çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından Ali Turhal'ın cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı.

soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer, kazı ve hafriyat çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Olay yerinde yürütülen teknik ve adli çalışmaların ardından soruşturmanın ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılacak.

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ&#039;NDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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