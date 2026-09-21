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Ev eklentilerinde 32 bin 120 makaronla kaçak tütün operasyonu

Anamur'da jandarma operasyonunda 32 bin 120 makaron ile bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ev eklentilerinde 32 bin 120 makaronla kaçak tütün operasyonu

operasyonun detayları:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anamur ilçesinde yürüttükleri çalışmada kaçak tütün ticareti yaptığından şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Yapılan planlı müdahale sonucu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelinin ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda, 32 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 8 adet bandrolsüz nargile tütünü ve 1,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bulunan ürünlerin kaçakçılıkla bağlantısı değerlendiriliyor.

şüpheli ve soruşturma:

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ele geçirilen tütün ürünlerinin kaynağı ile ticaret ağı üzerine inceleme yapılacağı bildirildi.

MERSİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN SİGARA KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 ŞÜPHELİ...

MERSİN’DE JANDARMA EKİPLERİNİN SİGARA KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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