Ev halılarıyla kendi halı sahasını kuran çocuklar

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Çıkrık Mahallesi sakinleri, mahallede düzenli bir halı saha olmaması üzerine kendi çözümünü üretti. Kapı kapı dolaşarak mahalledeki evlerden topladıkları 20'den fazla eski halı ve kilimi bir düğün salonunun bahçesine taşıyan çocuklar, yan yana serdikleri halıların zeminini futbol oynamaya uygun hale getirdi.

Sahanın inşası ve düzenlemeler:

Çocuklar, halıları zemine dikkatle serdikten sonra taş duvarların üzerine siyah boya ile kale çizgilerini işaretledi. Bu basit ama yaratıcı düzenlemeyle, mahallede resmi bir saha bulunmasa da oyun oynanabilecek bir alan oluşturuldu. Sahanın yapımında mahalle sakinlerinin desteği ve çocukların ortak çabası dikkat çekti.

Saha tamamlandıktan sonra eksik kalan en önemli unsur futbol topuydu. Top bulunamayınca çocuklar sosyal medyadan yardım aradı ve Tokat kent merkezinde kuaförlük yapan, "Topsuz Çocuk Kalmasın" projesi ile tanınan Mehmet Baransel'e ulaştı.

Destek ve proje amaçları:

Mehmet Baransel, çocukların talebini kırmayarak Çıkrık Mahallesi'ne gidip onlara futbol topu hediye etti. Baransel ayrıca çocukları ücretsiz tıraş ederek dondurma ikramında bulundu. Toplarını alan çocuklar, halı ve kilimlerden oluşan sahada gönüllerince futbol oynadı.

Mahallede yaşayan Mustafa Taha Yıldız, "Halı sahamız yoktu. Köylülerden halı toplayarak kendi sahamızı yaptık. Topumuz da yoktu. Sosyal medyada, ‘Topsuz Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında köylerde top dağıtan Mehmet abiyi gördüm ve kendisine ulaştım. Bize top hediye etti. Artık halı sahamız da topumuz da var. Mehmet abiden Allah razı olsun" diye konuştu.

Çocuklardan Ömer Arif İşçi ise "Evlerden halıları toplayıp buraya getirdik ve halı saha yaptık. Sahamız vardı ancak topumuz yoktu. Artık topumuz da var" ifadelerini kullandı. Baransel, projenin amacını ise çocukları telefon ve tablet yerine spora yönlendirmek olarak özetledi: "Buradaki en büyük amacım, çocukların telefon ve tabletlerden uzaklaşarak spor yapmalarını sağlamak."

TOKAT’IN SULUSARAY İLÇESİNDE HALI SAHALARI OLMADIĞI İÇİN EVLERDEN TOPLADIKLARI HALI VE KİLİMLE KENDİ SAHALARINI YAPAN ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.