Ev hayaliyle verdiği birikiminden oldu, mağdurlar savcılığa başvurdu

Mağdurlar adliyeye başvurdu:

Antalya’da 2023 yılından bu yana devam ettiği öne sürülen konut vaadiyle gerçekleştirilen para toplama iddiaları, bir grup vatandaşı savcılığa taşıdı. Kepez ilçesinde yapılacağı söylenen projeler için farklı kişilerin banka hesaplarına, kredi kartına veya elden ödeme yapıldığı; bazı mağdurların ise altın teslim ettiği ileri sürüldü. Teslimat gerçekleşmeyince vatandaşlar, avukatları Doğanay Akbaş ve Didem Kibrit aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların aktardıkları ve öne çıkan kayıplar:

Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi’nden pazarcı Fatime Aytar (58), oğlunun oturduğu apartmanın yakınında açılan çukurun yanına yapılan gösterim üzerine ev almak istediğini, müteahhidin kendisine henüz yapılmamış evlerin fotoğraflarını gösterdiğini anlattı. Aytar, müteahhide verdiği varlıkları özetleyerek şunları söyledi: "Ben yemedim içmedim, kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı. Ben bundan şikayetçiyim, gereken yapılsın."

Aytar, sattığı 6 dönümlük tarlanın parasını, 70 çeyrek altınını, 3 bin dolarını ve bir yıllık dükkan kira gelirini müteahhide verdiğini belirtti. Bugünkü değer hesaplarına göre tarlasının yaklaşık 6 milyon lira olduğunu, toplam kaybının ise yaklaşık 7 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Ayrıca dükkanının aylık kirasının bugün 16 bin 500 lira olduğunu, bir yıllık kira gelirini de teslim ettiğini anlattı.

Aytar, ilk vaat edilen yerdeki inşaatın bitirilmediğini, daha sonra başka yer gösterilip oranın da tamamlanmadığını söyledi. Müteahhidin telefonlarını engellediğini iddia eden Aytar, 2023’ten bu yana evine kavuşamadığını vurguladı ve hukuki süreci başlattığını belirtti.

Avukatların talebi ve soruşturmanın yönü:

Şikayetçilerin avukatlarından Doğanay Akbaş, Kepez bölgesinde çok sayıda inşaatı bulunan aynı ailenin farklı üyelerinin, proje vaadiyle vatandaşlardan uzun süreli şekilde para topladığını iddia etti. Avukat Akbaş, ödemelerin banka dekontlarıyla, kredi kartıyla, sözleşme karşılığı elden ve altın teslim ederek yapıldığını; bazı hesaplara yüklü para transferleri gerçekleştirildiğini anlattı.

Akbaş, savcılığa yapılan başvurularda hesap hareketlerinin incelenmesini, MASAK raporlarının alınmasını ve soruşturmanın kapsamlı yürütülmesini talep ettiklerini belirtti. Avukatlar, şu ana kadar ulaştıkları bilgilere göre bu para trafiğinin 20 milyon liranın üzerinde olabileceği yönünde bilgiler olduğunu aktardı.

Başvurularda şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem yapılması istendi. Akbaş, başka mağdurların da bürolarına başvurduğunu, savcılığa yapılacak ek şikayetlerle mağdur sayısının artabileceğini ifade etti.

Süreç ve beklentiler:

Soruşturmaların sürdüğünü bildiren avukatlar, banka hesaplarındaki para trafiğinin detaylı incelenmesi, dekontların ve sözleşmelerin değerlendirilmesiyle mağduriyetlerin tespit edilmesini hedefliyor. Mağdurlar ise hem maddi kayıpların giderilmesini hem de sorumlular hakkında hesap sorulmasını istiyor.

Olayla ilgili başvuru ve inceleme sürecinin ilerlemesine göre savcılık tarafından atılacak adımlar bekleniyor; şüpheliler ve gösterilen projelerle ilgili somut emarelerin araştırılması gündemdeki öncelikler arasında bulunuyor.

FATİME AYTAR