Ev odasından atölyeye: seramikle kendi işini kuran üç çocuk annesi

Mersin'de yaklaşık 10 yıl önce evinin bir odasında seramik üretimine başlayan 3 çocuk annesi Esengül Kaşıkara, bugün kendi işinin sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Üretici Kadın Stantları projesiyle ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırdı ve üretimini ticarileştirdi.

büyükşehir stantlarıyla görünürlük kazandı:

Kaşıkara, üretime evinde başladığını ancak satış imkânı bulamayınca umutsuzluğa kapıldığını anlattı. "Tam kopma noktasındayken, Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantlarından haberdar oldum" diyerek, stantların kendisine yeni bir yön verdiğini vurguladı. Stantlar aracılığıyla eserleri öne çıkan Kaşıkara'nın satışları kısa sürede hareketlendi.

Alışveriş merkezleri ve festivallerde yer alan stantlarda müşterilerle doğrudan temas kuran Kaşıkara, talebin artmasıyla önce küçük bir atölye açtığını aktardı. "Görünmez ürünler görünür olmaya başladı. Sonra satışlarım başladı. İnsanların beğenisi arttı. Ben bu hırsla üretmeye devam ettim ve küçük bir atölye açtım" ifadeleriyle süreci anlattı.

atölyeden mağazaya, istihdama doğru:

Yaklaşık 5 yıl önce Pozcu Dershaneler Sokağı'nda Atölyem Dünyam adıyla iş yerini açan Kaşıkara, burada kendi tasarlayıp ürettiği seramiklerin yanı sıra takı, toka, boncuk ve çeşitli hediyelik eşyaların satışını yapıyor. Artan üretim hacmiyle beraber başka kadınlara da iş imkânı sunmaya başladı.

Stantlarda ve mağazada devam eden satış faaliyetleriyle ilgili olarak Kaşıkara, "AVM’lerde ve büyük festivallerde kurulan stantlarda satışlara devam ettik. Ürünlerimiz çok talep görünce, bize daha büyük bir hırs geldi" dedi. Bu talep artışı, üretim kapasitesinin ve ekip büyüklüğünün artırılmasına yol açtı.

Kaşıkara, destekleri için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti: "Büyükşehir Belediyesi, görünmez olan kadınları görünür hale getirdi. Bizleri insanlara görünür kıldı." Birlikte çalıştığı kadınlarla daha fazla yol almayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Üretmek isteyen kadınlara seslenen Kaşıkara, "Her zorluğun bir ferahlığı vardır. Bu da destekle oluyor. Benim destekçim Büyükşehir Belediyesi oldu. Üreten kadınlar Büyükşehir Belediyesine başvursunlar. Yollarına devam etsinler. Biz kadınların azimle ve hırsla yapamayacağı şey yok" diyerek, benzer girişimlere cesaret vermeyi amaçladığını belirtti.

MERSİN’DE YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE EVİNİN BİR ODASINDA SERAMİK ÜRETİMİNE BAŞLAYAN 3 ÇOCUK ANNESİ ESENGÜL KAŞIKARA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜRETİCİ KADIN STANTLARI SAYESİNDE KENDİ İŞİNİN SAHİBİ OLDU.