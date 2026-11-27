Ev tadilatında kopan parmaklar mikrocerrahiyle yerine dikildi

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki fabrika işçisi Ali Tecik, evinde laminat parke ve süpürgelik çalışması yaparken spiral makinesine kaptırdığı sol elinin 2’nci ve 3’üncü parmakları neredeyse tamamen kopma noktasına geldi. İlk müdahalenin ardından başvurulan Özel Metropol Hastanesinde, El ve Mikrocerrahi Yandal Uzmanı Op. Dr. Mehmet Rauf Koç ve ekibi tarafından replantasyon işlemi yapıldı.

yaralanma ve ilk müdahale:

Tadilat sırasında gerçekleşen kaza sonucu parmaklarda damar, sinir ve kemik yapılarında tam bütünlük kaybı oluştu. Tecik önce bir acil servise başvurdu; daha sonra belirtilen uzmanlık merkezine yönlendirildi. Hastanın parçalanmaya yakın olan parmakları, acil şartlarda mikroskop eşliğinde gerçekleştirilen mikrocerrahiyle onarıldı. Operasyonun ardından birkaç hafta hastanede yakın takip yapılarak parmakların dolaşımının sürdüğü gözlendi.

ameliyat süreci ve takip:

Op. Dr. Mehmet Rauf Koç, "Hastamız yaklaşık 2 ay önce spiral yaralanması ile sol el 2’nci ve 3’üncü parmaklarını totale yakın olarak kesmişti. Damar, sinir ve kemik yapılarında tam bütünlük kaybı mevcuttu. Hastamızı mikrocerrahi yöntemi ile mikroskop eşliğinde ameliyat ettik" diye konuştu. Koç, operasyon sonrası dönemin de kritik olduğunu vurgulayarak, dolaşımdaki dalgalanmaların iyi bir tıbbi yaklaşımla takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ağır yaralanmalarda iyileşme sürecinin 1 yılı bulabileceğini ve replantasyon sonrası uzvun tutmama ihtimali olabildiğini hatırlattı.

kopan uzvun taşınması hakkında uyarı:

Benzer durumlarda izlenmesi gereken acil adımları da anlatan Dr. Koç, "Kopan yapının ıslak bir gazlı beze veya temiz bir beze sarılıp, bunun yarısı su yarısı buz olan bir torba içerisinde taşınması gerekmekte" dedi. Dr. Koç, özellikle kas dokusunun da etkilenebileceği daha yüksek seviyeli amputasyonlarda hücresel bütünlüğün korunmasının sürenin kısalttığını ve bunun acil yönlendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti.

Tecik yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Laminat parke ve süpürgelik keserken spiral taş testeresiyle parmaklarımı kopardım. Parmaklarımı sadece küçücük bir et parçası tutuyordu. Bu şekilde acil servise başvurdum. Sonradan iki parmağım dikildi. Yaklaşık iki hafta hastanede yattım. Şu anda parmaklarımı biraz daha oynatabiliyorum." Tecik, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiğini, fakat tedavi ilerledikçe ve parmaklar iyileştikçe durumunun düzeldiğini söyledi. Uçlarda his olduğunu, şimdilik belirgin bir his kaybı olmadığını ancak tamamen eski hâline dönmesinin beklenemeyeceğini ekledi.

Olay, hem acil müdahalenin hem de sonrası düzenli takip ve rehabilitasyonun önemini gösterirken, uzmanlar kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının altını çiziyor.

ALİ TECİK