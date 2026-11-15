Ev tartışması Suluova'da can aldı

Olayın ayrıntıları

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşi tarafından evinde silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Hacıhayta Mahallesi'ndeki bir konutta meydana geldi.

evde çıkan tartışma:

Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuklu A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzerine A.K.'nın eşi Hanife K.'ya ateş ettiği, kadının kanlar içinde kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan ekipler, Hanife K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli A.K. olay yerinde gözaltına alındı.

Cenin incelemesinin ardından Hanife K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye götürüldü. Olayla ilgili görevliler tarafından resmî soruşturma başlatıldı ve süreç adli makamların denetiminde sürdürülüyor.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE BİR KADIN EVİNDE TARTIŞTIĞI EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA VURULMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.