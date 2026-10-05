Ev yapımı konservelerde botulizm tehlikesi: doğru hazırlık hayat kurtarıyor

Konservelerde hangi şartlar risk yaratıyor?:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Mortaş, kış hazırlıkları kapsamında yapılan ev yapımı konservelerde Clostridium botulinum bakterisinin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Mortaş, bakterinin toprak menşeli olduğunu ve spor formunda uygun şartlar oluşana kadar canlılığını koruyabildiğini belirtti.

Mortaş, "Clostridium botulinum, doğa şartlarında toprak menşeli olan bir bakteri ve bu bakteri aslında görünenden çok daha tehlikeli" diyerek sözlerine devam etti. Bakterinin gelişmesi için uygun ortamın pH 4,6’nın üzerindeki ve oksijensiz koşullar olduğunu vurguladı; bu nedenle özellikle düşük asitli sebze konservelerinin risk taşıdığını söyledi.

Sporlar ve toksin tehdidi:

Uzun süreli ısı uygulamalarının ve kaynatmanın vejetatif bakterileri yok ettiğini, ancak sporları tamamen yok etmediğini aktaran Mortaş, bunun evde yapılan konserve işlemlerinde önemli bir boşluk yarattığını belirtti. Mortaş ayrıca bakterinin ürettiği toksinin çok güçlü olduğunu vurguladı: "Gram düzeyindeki bir toksin milyonlarca insanı öldürebilecek kuvvette."

Botulizm zehirlenmeleri hızlı ilerleyebiliyor. İlk belirtiler arasında bulantı, kusma, çift görme ve göz kapağı düşüklüğü (ptozis) yer alıyor; süreç solunum yetmezliğine ilerlediğinde doğrudan ölüme yol açabiliyor. Mortaş, bu nedenle toksinin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunun altını çizdi.

Nasıl önlem alınmalı ve nelere dikkat edilmeli?:

Mortaş, tüketicilere hem evde hazırlanan hem de marketten alınan konserveler konusunda uyarılarda bulundu. Sebzelerin toprak menşeli olması nedeniyle iyi yıkanmasının önemine dikkat çekildi ve konserve hazırlama sürecinde uygun sıcaklık uygulamalarının yapılması gerektiği belirtildi.

Marketten satın alırken kapağı açık, sızdırma yapmış veya kapağı bombaj yapıp şişmiş konservelerin alınmaması gerektiğini söyleyen Mortaş, özellikle fasulye, mısır, mantar, patates ve benzeri düşük asitli sebzeler için bu riskin sürekli gündemde olduğunu ifade etti. Ayrıca, uygun şartlarda yüksek sıcaklık ve basınç altında üretilen ticari ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Mortaş, "Her yıl konservelere bağlı benzer vakalarla karşılaşılabiliyor. Ölüm vakaları gerçekleşebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı, özellikle evde yapılan konserve gıdalara dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz," diyerek vatandaşların dikkatli olması çağrısını yineledi.

Özetle, ev yapımı konserve hazırlarken hijyen, sebzelerin iyi yıkanması ve işlemin doğru koşullarda yapılması hayati önem taşıyor; şüpheli konserveler tüketilmemeli ve piyasadan alınırken ambalajın bütünlüğü kontrol edilmelidir.

OMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MUSTAFA MORTAŞ