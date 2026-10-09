Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı

Fuarda öne çıkanlar

İstanbul Fuar Merkezi'nde 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 12. Uluslararası Evcil Hayvan Ürünleri, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (Petzoo Eurasia), sektör temsilcileri ile evcil hayvan sahiplerini bir araya getirdi. Etkinlik boyunca kedi ve köpeklerle gelen ziyaretçiler, stantlarda sergilenen yeni ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Fuarda dikkat çeken iki isim Hermos Gıda ve PETCON oldu; her iki firma da hem zengin ürün gamı hem de ihracat odaklı stratejileriyle öne çıktı.

Hermos gıda ve PETCON standında yeni lezzet ve takviyeler:

Hermos PetFood Türkiye Satış Müdürü Cüneyt Odabaşı firmanın fuara 13 marka ile katıldığını ve hem mevcut iş ortaklarıyla buluşmalar hem de yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Odabaşı, Hermos'un 2017'den bu yana kuru mama ürettiğini ve 2024'te devreye alınan yaş mama üretim tesisinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Firma özellikle deri ve tüy sağlığı ile iskelet sağlığına yönelik yeni takviye ürünlerinin lansmanını yaptığını, bu ürünlerin ödül maması görünümünde hazırlanarak günlük beslenmeye katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Standlarda kuru ve yaş mamaların yanı sıra vitamin ve mineral takviyeleri, fonksiyonel içerikler ve farklı protein kaynakları dikkat çekti. Ziyaretçilere yapılan mama ikramları fuarda renkli görüntüler oluştururken, ürün yetkilileri içerik farklılıkları ve kullanım önerileri hakkında bilgiler verdi.

İhracat, marka stratejileri ve üretim teknikleri:

Hermos Gıda İhracat Müdürü Recep Sertsoy ekonomik, premium ve süper premium segmentlerde üretim yaptıklarını, özellikle Clicker markasıyla tam tahılsız kuru mamayı öne çıkardıklarını aktardı. Sertsoy, kurumlarında taze et enjeksiyon sistemi uygulandığını ve bunun mamanın lezzetini ve sindirilebilirliğini artırdığını düşündüklerini anlattı. Kuru mama ürünlerinin yaklaşık 10 yıldır sektör faaliyetleriyle 55 ülkeye ulaştığı bilgisi de paylaşılırken, yaş mama tesisinin kısa sürede ihracat pazarlarında yer bulduğu vurgulandı.

Şef Rafet İnce, PETCON markasıyla yerli üretimin uluslararası pazarlardaki yerinden söz etti; ürünlerin 56 ülkeye gönderildiği, farklı protein kaynakları (kuzu, dana, hindi, ördek, tavşan) kullanan ürün grupları geliştirildiği kaydedildi. Bolu'daki tesislere ilişkin ördek yetiştiriciliği ve üretim çalışmalarının bulunduğu belirtildi.

Ar-Ge ve beslenme odaklı ürün geliştirme:

PETCON Kalite ve Ar-Ge Müdürü Sema Batmaz ürün geliştirme sürecinin kedi ve köpeklerin temel beslenme ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü söyledi. Batmaz, yaş mama kategorisinde yaban mersini, kızılcık ve orman meyveleri gibi farklı içeriklerle hazırlanan ürünler ile çorba, pate ve parçalı et içeren seçeneklerin portföye eklendiğini aktardı. Ayrıca hasta veya yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hayvanlara yönelik daha yumuşak kıvamlı ürünler üzerinde de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

PETCON Türkiye Satış Müdürü Veteriner Hekim Mert Maknik ise firmanın üç segmentte yaş mama ürettiğini, sebzeli parçalı et ve pate ürünlerinin üst kategoride öne çıktığını belirtti. Maknik, kuru ve yaş mamanın birlikte değerlendirilmesini önererek günlük enerji ihtiyacının yaklaşık %70 kuru mamadan, %30 yaş mamadan karşılanmasının genel bir yönlendirme olduğunu, bunun hayvanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fuardan alınan izlenimler ve sektörün öncelikleri:

Fuar ziyaretçileri stantlarda sergilenen ürün çeşitliliğini inceleme ve doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Firmalar hem yurt içi bayilerle buluşma hem de uluslararası iş birlikleri kurma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yerli üretimin güçlendirilmesi, Ar-Ge ile farklı içerik ve formülasyonların geliştirilmesi, üretim tekniklerinin iyileştirilmesi ve ihracat ağlarının genişletilmesi fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Sonuç olarak Hermos Gıda ve PETCON, üretim kapasiteleri, Ar-Ge odaklı yaklaşımı ve ihracat faaliyetleriyle sektördeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflerken, fuar yeni ürünlerini hem yurt içindeki hem de uluslararası müşterilerle buluşturmak için bir fırsat olarak değerlendirildi.

İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NDE 7-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 12. ULUSLARARASI EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ, MALZEME VE AKSESUAR TEDARİKÇİLERİ FUARI (PETZOO EURASİA), SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ. FUARDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE YERİNİ ALAN HERMOS GIDA VE PETCON STANDI, EVCİL HAYVANLARIYLA FUARI ZİYARET EDEN VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.