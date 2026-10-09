Evcil dostların damak şöleni fuarı: yerli üretim ve yenilikçi mamalar öne çıktı

Fuarın öne çıkan anları:

7-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Evcil Hayvan Ürünleri, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (Petzoo Eurasia), sektör temsilcileri ile evcil hayvan sahiplerini bir araya getirdi. Etkinlikte Hermos Gıda ve PETCON'un geniş ürün gamı, stantlardaki canlı ikramlar ve ziyaretçi etkileşimiyle dikkat çekti.

Fuara kedi ve köpekleriyle gelen ziyaretçiler renkli görüntüler oluştururken, firmalar ürün tanıtımı yapıp sektörde yeni iş birlikleri kurma fırsatı yakaladı. Standlarda kuru mama, yaş mama, vitamin-mineral takviyeleri ve fonksiyonel ürünler sergilendi.

ürün portföyü ve lansmanlar:

Hermos PetFood Türkiye Satış Müdürü Cüneyt Odabaşı fuara 13 markayla katıldıklarını ve mevcut iş ortaklarıyla buluşup yeni ortaklıklar aradıklarını belirtti. Odabaşı, firmanın 2017'den beri kuru mama ürettiğini, 2024'te yaş mama üretimine başladıklarını ve bu yıl fuarda özellikle deri, tüy ve iskelet sağlığına yönelik takviye ürünlerin lansmanını yaptıklarını söyledi. Bu ürünleri 'ödül maması görünümünde' olarak nitelendirip hayvanların günlük beslenmesine destek sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Hermos standında hem kuru hem yaş mamaya yönelik farklı formülasyonlar, vitamin ve mineral takviyeleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ziyaretçilere ürünler hakkında detaylı bilgi verilirken evcil hayvanlara tanıtım amaçlı ikramlar yapıldı.

ihracat, üretim ve taze et enjeksiyonu:

Hermos Gıda İhracat Müdürü Recep Sertsoy, firmanın kuru ve yaş mama üretiminde ekonomik, premium ve süper premium segmentlerde markaları bulunduğunu, Clicker markasıyla tam tahılsız kuru mamayı öne çıkardıklarını söyledi. Sertsoy, fabrikalarında uyguladıkları taze et enjeksiyon sisteminin mamanın lezzetini ve sindirilebilirliğini artırdığını belirtti.

Sertsoy ayrıca Hermos ürünlerinin yaklaşık 55 ülkeye ulaştığını, yaş mama tesisinin ise kısa sürede ihracat pazarlarına girdiğini aktardı. Ar-Ge çalışmalarının müşterilerden gelen geri bildirimlerle şekillendiğini ve rakiplerin yoğunluğu nedeniyle farklı içeriklerin önem taşıdığını ifade etti.

Stant ziyaretleri sırasında ürün içerikleri, üretim kapasiteleri ve ihracat stratejileri üzerine sektör profesyonelleriyle görüşmeler yapıldı.

petcon'un yerli üretim vurgusu:

Şef Rafet İnce, kardeş markaları PETCON ile fuarda olduklarını ve Türkiye'de üretilen mamaların dünyanın pek çok noktasına gönderilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. İnce, ürünlerini 56 ülkeye ulaştırdıklarını, Bolu tesislerinde ördek yetiştiriciliği ve üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

PETCON'un ürün gamında kuzu, dana, hindi, ördek ve tavşan gibi farklı protein kaynakları kullanılıyor. Firma hem yurt içi hem de uluslararası taleplere cevap verecek üretim ve çeşitlilik artışı üzerinde çalışıyor.

ar-ge, formülasyon ve özel ihtiyaçlar:

PETCON Kalite ve Ar-Ge Müdürü Sema Batmaz, ürün geliştirirken kedi ve köpeklerin temel beslenme ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurduklarını söyledi. Batmaz, yaş mamanın beslenmede önemli yer tuttuğunu, tüy ve deri sağlığı, hasta veya yoğun bakım desteği gerektiren hayvanlar için özel formülasyonlar geliştirdiklerini aktardı.

Yaş mama kategorisinde yaban mersini, kızılcık ve orman meyveleri gibi farklı bileşenler; çorba, pate ve parçalı et içeren ürünler öne çıkıyor. Ayrıca beslenme güçlüğü çeken hayvanlar için daha yumuşak kıvamlı seçenekler üzerinde çalışılıyor.

beslenme önerileri ve tüketici eğitimi:

PETCON Türkiye Satış Müdürü Veteriner Hekim Mert Maknik, firmanın ekonomik, premium ve süper premium olmak üzere üç segmentte yaş mama ürettiğini söyledi. Maknik, kuru ve yaş mamanın birlikte değerlendirilebileceğini vurguladı ve günlük enerji ihtiyacının yaklaşık %70'inin kuru mamadan, %30'unun yaş mamadan karşılanmasını önerdiklerini belirtti. Ancak bu oranların hayvanın yaşı, kilosu ve sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Maknik ayrıca porsiyonlama ve verme zamanlarının doğru planlanmasının, hayvan sahiplerinin en önemli sorumluluklarından olduğunu ifade ederek beslenme konusunda bilinçlenmenin altını çizdi.

fuardan çıkarılan genel eğilimler:

Fuar, yerli üretimin güçlendiğini, yaş mama üretiminin çeşitlendiğini ve fonksiyonel takviyelerin piyasada yükseldiğini gösterdi. Hem Hermos Gıda hem de PETCON, Ar-Ge yatırımları ve ihracat ağlarıyla pazar paylarını büyütmeyi hedefliyor.

Ziyaretçiler stantlarda ürün içeriklerini yakından incelerken firmalar da yeni iş birlikleri ve uluslararası temaslar kurdu. Etkinlik, sektörün ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi ve tüketici eğitimi odaklı dönüşümünü gözler önüne serdi.

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