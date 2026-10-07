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Evcil hayvan sektörünün buluşma noktası: PETZOO Eurasia 2026 İstanbul'da start aldı

PETZOO Eurasia 2026, 7-10 Ekim'de 30 bin m2'de 70'ten fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ağırlıyor; B2B görüşmeler, masterclass ve uzman seminerleri sürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Evcil hayvan sektörünün buluşma noktası: PETZOO Eurasia 2026 İstanbul'da start aldı

PETZOO Eurasia 2026 kapılarını açtı

Evcil hayvan ürünleri sektörünün önde gelen fuarlarından PETZOO Eurasia 2026, bugün İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açtı. 12. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 7-10 Ekim tarihleri arasında 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor ve yerli ile yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

B2B görüşmeler ve uluslararası katılım:

Fuarda kedi ve köpek ürünlerinden akvaryum canlılarına, kanatlı ve egzotik hayvan ürünlerinden veteriner klinik ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Organizasyon kapsamında kurulan B2B Lounge alanında, 6 kıtadan ve 70'i aşkın ülkeden gelen profesyonel satın almacılar ile yerli üreticiler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, fuarın sektörün uluslararası ticaret hacmine katkısına dikkat çekerek, "12’inci kez kapılarını açan fuarımız; yalnızca yerli üreticilerimizin ve tedarikçilerimizin uluslararası pazarlara açılarak ihracat hacimlerini artırmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 6 kıtadan gelen profesyonel alıcılar, B2B iş birlikleri ve yenilikçi ürün sergileriyle Türkiye’yi Avrasya’nın merkez üssü konumuna taşıyor" dedi.

Program öne çıkan etkinlikler:

Fuarın ilk gününde Grooming Alanı'nda dünyaca ünlü kuaför Yan Wu tarafından 11.00-19.00 saatleri arasında Master Class eğitimi düzenleniyor. Cat Show Alanı'nda ise Türkiye Kedi Federasyonu Başkanı Serkan Erman, saat 13.30'da ziyaretçiler ve sektör temsilcileriyle soru-cevap etkinliğinde bir araya geliyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı iş birliğiyle fuar boyunca "Yaban Hayat İlk Yardım Uygulamaları" başlıklı bilgilendirme ve demonstrasyonlar da gerçekleştirilecek.

Etkinlik programı fuar süresince devam ediyor. 8 Ekim'de Yan Wu'nun Master Class eğitimlerinin yanı sıra Ukrayna Pet Kuaförleri Derneği temsilcileri pet kuaförlüğü trendleri, salon gelirlerinin artırılması, alopesi vakaları ve profesyonel kozmetik protokollerine ilişkin seminerler verecek. Aynı gün International Cat Show başlayacak.

9 Ekim'de Yan Wu'nun hakemliğinde İstanbul Grooming Show yarışması düzenlenecek; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi uzmanları ise kafes kuşları ve sürüngenlerin bakım ve beslenmesine ilişkin seminerler sunacak.

Fuarın son günü olan 10 Ekim'de Türkiye Lepistes Derneği'nin akvaryum söyleşileri, AKUT Spor Kulübü Canicross özel hikaye sunumu, kemirgen ve tavşan bakımı oturumları, evcil hayvanlarda ilk yardım semineri ile kedi bakımı ve pati-kuyruk renklendirmesine yönelik atölyeler ziyaretçilere ulaşacak.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen PETZOO Eurasia 2026, 7-9 Ekim tarihlerinde 10.00-19.00, 10 Ekim'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuar, hem yerli üreticiler için yeni pazar bağlantıları kurma hem de profesyonellerin mesleki bilgi ve becerilerini tazeleme fırsatı sunuyor. B2B oturumlar ve kapsamlı etkinlik programı, sektörün önümüzdeki dönemdeki iş birlikleri ve yenilik yönelimleri açısından yakından izleniyor.

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN PETZOO EURASİA 2026, BUGÜN İSTANBUL FUAR...

EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN PETZOO EURASİA 2026, BUGÜN İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NDE ZİYARETÇİLERE KAPILARINI AÇTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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