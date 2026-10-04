Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Evcil köy Yozgat'ta hayvan haklarında örnek model oldu

Yozgat'ın Evcil Köy'ü, 4 Ekim'de farkındalık merkezine dönüştü; 60 dönümlük tesiste 836 köpek, 32 kedi, kedi oteli, hayvan hastanesi ve mama üretimi bulunuyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Evcil köy Yozgat'ta hayvan haklarında örnek model oldu

Evcil Köy'ün dönüşümü ve kapasitesi:

Yozgat Belediyesi tarafından sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Evcil Köy, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında farkındalık merkezine dönüştü. Tesis, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi ve toplumda hayvan hakları bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Tesis bünyesinde bugün 836 köpek ve 32 kedi barınıyor. Hayvanlar, cinslerine, ırklarına, saldırganlık düzeylerine ve beden ölçülerine göre ayrıştırılarak, doğal bir ortam sağlayan yaklaşık 60 dönümlük alana yerleştirildi.

Tesis içindeki birimler ve sağlık hizmetleri:

Evcil Köy’de idari binaların yanı sıra, kedi konaklaması için ayrılmış bir kedi oteli, mama üretim tesisi ve hayvan hastanesi bulunuyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan, hastanenin inşaatının tamamlandığını ve yakın zamanda iç donanımının yerleştirilerek hizmete açılacağını bildirdi.

Arslan projenin önemini şu sözlerle açıkladı: "Evcil Köy bizim çok önem verdiğimiz ve Türkiye’ye de örnek oluşturabilecek bir proje." Başkan, önceden kentte var olan barınağın yetersiz ve sağlıksız koşullarda olduğunu vurguladı ve yeni düzenlemenin hayvanlara daha uygun yaşam koşulları sağladığını belirtti.

Toplumsal etki, eğitim ve sahiplenme:

Evcil Köy zaman zaman ziyaretçilere açık tutuluyor; okullar, dernekler ve vakıflar tesise programlarla geliyor. Bu ziyaretler çocukların hayvanlarla bağını koparmaması, bakım bilincinin aşılanması ve sahiplendirme süreçlerinin desteklenmesi açısından önem taşıyor. Başkan Arslan, çocukların buraya gelip hayvanları besleyebildiğini ve zaman zaman sahiplenme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Proje, hem sokak hayvanlarının fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya hem de kentte hayvan-varlığıyla ilgili tartışmalara daha insancıl ve düzenli bir yaklaşım sunmaya çalışıyor. Evcil Köy, barındırma, sağlık ve mama üretimi gibi birimleriyle örnek teşkil eden bir model olarak tanımlanıyor.

Belediye yetkilileri, tesisin hem hayvan refahı hem de toplumsal bilinç açısından sürdürülebilir olabilmesi için ziyaretçi programlarının, eğitim faaliyetlerinin ve sağlık hizmetlerinin düzenli yürütüleceğini belirtti.

Öne çıkan veriler: 836 köpek, 32 kedi, 60 dönüm, kedi oteli, mama üretim tesisi ve hayvan hastanesi Evcil Köy’ün temel unsurları olarak öne çıkıyor.

Yozgat Belediyesi Evcil Köy&#039;ü örnek oldu

Yozgat Belediyesi Evcil Köy'ü örnek oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keban baraj gölünde amatör balıkçıların oltasına 30 kiloluk turna takıldı
images

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı
images

Sarsıntı anında Tokmanaklı'da yamaçtan kopan kaya mahallede paniğe yol açtı
images

Karapınar'da jeokamp: jeoparkın jeoturizm potansiyelini sergileyen ilk etkinlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

Antrenman bitti: milliler İtalya sınavına Belçika'da hazır

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip