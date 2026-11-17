Evciler'de kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde düzenlenen toplantıda, Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte katılımcılara tarımsal uygulamalar ve üretim süreçleri hakkında temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimin hedefleri:

Toplantıda öncelikli amaç olarak kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması belirtildi. Eğitim içeriği, üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik pratik yaklaşımlar üzerine kuruldu.

Soru-cevap ve izlenecek yol:

Katılımcı üreticilerin soruları tek tek yanıtlanırken karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. İlçe müdürlüğü, kadın çiftçilerin tarımsal üretimde daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceğini duyurdu ve programların sürdürüleceğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN EVCİLER İLÇESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK TARIMSAL EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.