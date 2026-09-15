Evde ateşlenen tabanca 6 yaşındaki kıza isabet etti, ağabey tutuklandı
Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti.
Olayın gelişimi:
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma ve adli süreç:
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y. gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6 yaşındaki kız evde silahın ateş almasıyla yaralandı, ağabeyi tutuklandı
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