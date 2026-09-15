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Evde ateşlenen tabanca 6 yaşındaki kıza isabet etti, ağabey tutuklandı

Adana Yüreğir'de bir evde tabancanın ateş alması sonucu 6 yaşındaki B.Y. yaralandı; jandarma soruşturma başlattı, şüpheli ağabey F.Y. tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Evde ateşlenen tabanca 6 yaşındaki kıza isabet etti, ağabey tutuklandı

Evde ateşlenen tabanca 6 yaşındaki kıza isabet etti, ağabey tutuklandı

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y. gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 yaşındaki kız evde silahın ateş almasıyla yaralandı, ağabeyi tutuklandı

6 yaşındaki kız evde silahın ateş almasıyla yaralandı, ağabeyi tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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