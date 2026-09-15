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Evde bakım hizmeti Efeler'de günlük yaşamı kolaylaştırıyor

Efeler Belediyesi EFESYA ekibi, yatağa bağımlı hastalardan Alzheimer ve demanslı yaşlılara kadar evde kişisel bakım, kuaför ve temizlik hizmeti sunuyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Evde bakım hizmeti Efeler'de günlük yaşamı kolaylaştırıyor

Efeler Belediyesi evde bakım çalışmalarıyla sahada

Efeler Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara yönelik kapsamlı evde bakım hizmetlerini sürdürüyor. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesindeki ekipler, yatağa bağımlı hastalardan yaşlılara, yürüme güçlüğü çekenlerden ağır kronik hastalığı bulunanlara kadar geniş bir kesime ulaşıyor.

Kapsamlı kişisel bakım ve ev hizmetleri:

Uzman ekipler, ev ortamında kişisel bakım hizmeti veriyor; berber ve kuaför imkânı sağlıyor ve gerektiğinde ev temizliği yapıyor. Hizmetler, özellikle demans ve Alzheimer gibi bilişsel rahatsızlıkları olan, günlük yaşam aktivitelerinde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları hedef alıyor. Ekiplerin müdahaleleri, hastaların evde kalma tercihlerini destekleyerek ailelerin yükünü hafifletiyor.

Başvuru ve hızlı erişim mekanizmaları:

Vatandaşlar ve hasta yakınları hizmetten kolayca yararlanabiliyor; talepler Efe Masa birimleri ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden doğrudan iletilebiliyor. Ayrıca mahalle muhtarları ve duyarlı komşular, ihtiyaç sahibi tanıdıkları adına talep oluşturarak dayanışma zincirine katkı sağlıyor. Hizmetten yararlananlar, ekiplerin güler yüzlü ve özenli yaklaşımı ile taleplere kısa sürede verilen yanıtlardan memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar.

Projeler, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülüyor ve kent genelinde sosyal desteğin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Evde bakım hizmetleri, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde aralıksız devam ediyor.

EFELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA ZORLANAN...

EFELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA ZORLANAN VATANDAŞLARA EVDE KİŞİSEL BAKIM, BERBER, KUAFÖR VE TEMİZLİK HİZMETİ SUNUYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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