Evde bakım hizmetleri yerinde destek sağlıyor:

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyan kent sakinlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Birimi ekipleri, Türkmen ve Hacıfeyzullah mahallelerinde belirlenen adresleri ziyaret ederek kapsamlı bakım hizmetleri sundu.

Ekipler, ev temizliği yapmanın yanı sıra kişisel bakım gereksinimi olan vatandaşlara banyo ve kuaförlük hizmeti de vererek günlük yaşamlarını kolaylaştırdı. Hizmetler, özellikle 65 yaş üstü, hasta, engelli ve yatağa bağımlı bireyleri hedef alıyor ve yaşam alanlarının daha hijyenik ve erişilebilir olmasına katkı sağlıyor.

Sunulan hizmetler ve uygulama:

Ziyaretlerde ekipler, ev içi detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi; banyo ve kişisel bakım desteği ile temel kuaförlük hizmetlerini sağladı. Bu uygulama, vatandaşların kendi başlarına yapamadıkları işleri ücretli hizmetlere ihtiyaç duymadan karşılayabilmelerine olanak tanıyor. Sunulan hizmetlerin büyük bölümü ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Hizmetler belirli periyotlarla tekrarlanıyor; ekipler ihtiyaç sahibi hane ziyaretlerini düzenli aralıklarla gerçekleştirerek sürdürülebilir destek sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru ve değerlendirme süreçleri:

Evde Bakım Birimi’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen ve ikametgahı Kuşadası’nda bulunan vatandaşlar, Güvercin Masa hattını arayarak başvuruda bulunabiliyor. Yapılan başvurular ilgili birimler tarafından değerlendirilerek, gerekli şartları sağlayan vatandaşlar hizmet kapsamına alınıyor.

Kuşadası Belediyesi, bu çalışmalarla hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda yaşam sürdürmelerini hedefliyor. Belediye ekipleri yıl boyunca süren hizmetlerle toplumun ihtiyaç duyulan kesimlerine destek sağlamaya devam ediyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, TÜRKMEN VE HACIFEYZULLAH MAHALLELERİNDE YAŞLI, ENGELLİ VE BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN VATANDAŞLARA EV TEMİZLİĞİ, BANYO VE KUAFÖRLÜK HİZMETİ SUNDU.