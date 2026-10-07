Evde düşen V.E.'nin ambulansa bindirilmesi ekipleri uzun uğraşa soktu

olayın seyri

Gece saatlerinde Konak Mahallesi Yörük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, V.E. henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde düşerek yaralandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve müdahale başlattı.

ekiplerin müdahalesi ve yaşanan güçlükler

Sağlık ekipleri ilk olarak yaralıya müdahale etmek isterken, V.E. müdahaleye direnç gösterdi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri de şahsı ambulansa bindirmekte güçlük çekti. Yaralının arkadaşlarına karşı tepki gösterdiği ve onlara "Siz kimsiniz" diyerek çıkıştığı aktarıldı. Ekipler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı.

sevki ve tedavi

Uzun uğraşların ardından V.E. ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BURDUR'DA EVİNDE DÜŞEREK YARALANAN BİR ŞAHIS(SİYAH ATLETLİ), KENDİSİNE MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN SAĞLIK EKİPLERİNE VE AMBULANSA BİNDİRMEYE ÇALIŞAN POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. YARALI ŞAHIS, ARKADAŞLARINA DA "SİZ KİMSİNİZ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ.