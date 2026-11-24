hizmetlerin kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken, yatağa bağımlı ve hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında bugüne kadar 752 vatandaşa 2 bin 821 fizyoterapi uygulaması gerçekleştirildi. Evde diyetisyen hizmetinden ise 106 vatandaş yararlanırken toplam 252 uygulama yapıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleriyle toplam 858 kişiye ulaşarak 3 bin 73 uygulama gerçekleştirmiş oldu.

hastaların deneyimleri:

Derya Bayat (16), geçirdiği motosiklet kazasının ardından taburcu olduktan sonra belediyenin evde fizyoterapist ve diyetisyen hizmetlerinden faydalandığını anlattı. Derya, "Motosiklet kazası geçirdim ve bir süre hastanede tedavi gördüm. Taburcu olduktan sonra Büyükşehir Belediyemizin evde fizyoterapist ve diyetisyen hizmetlerinden yararlanmak için başvurduk. İlk başlarda ayağımın üzerine basamıyordum. Daha sonra doktorum yüzde 20 oranında yük verebileceğimi söyledi. Fizyoterapist ablamın desteğiyle yavaş yavaş ayağımın üzerine basmaya başladım. Benim için oldukça zorlu bir süreçti ancak aldığım destekler sayesinde bu süreci bir nebze de olsa atlattım" dedi.

Serhat Bayat, oğlunun tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçtiğini belirterek, "Oğlumun tedavi süreci oldukça uzun ve zorluydu. Bir süre hastanede kaldık. Taburcu olduktan sonra evde fizyoterapist ve diyetisyen hizmetlerinden yararlanmaya başladık. Aldığımız desteklerle oğlum şu anda ayağa kalkabiliyor. Bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Öncü de yürümekte güçlük çektiği dönemde belediyenin hasta nakil ve evde fizyoterapi hizmetlerinden yararlandığını anlattı: "Rahatsızlığımın ardından yürümekte zorlanmaya başladım. Hastaneye gitmem gerektiğinde Büyükşehir Belediyemizin hasta nakil aracından yararlandım. Daha sonra evde bakım hizmetleri için başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar, evime gelerek bana çeşitli egzersizler yaptırıyorlar. Aldığım destek sayesinde yavaş yavaş yeniden yürümeye başladım."

yerel yönetimin yaklaşımı:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, evde sağlık hizmetlerinin özellikle hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlar ve aileleri için önemine vurgu yaptı. Aras, "Sağlığımız yerindeyken günlük hayatımızda yaptığımız pek çok şeyin değerini çoğu zaman fark etmiyoruz. Ancak bir rahatsızlık ya da kaza sonrasında yürümek, ayağa kalkmak, hatta evden çıkabilmek bile büyük bir çaba gerektirebiliyor. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de kendisiyle ilgilenen, iyileşmesi için emek veren insanların olması. Evde sağlık hizmetlerimizi de bu düşünceyle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın tedavi sonrasında ihtiyaç duydukları desteğe kendi evlerinde ulaşabilmelerini istiyoruz. Onların sağlık durumlarındaki gelişmeleri görmek, ailelerinden güzel haberler almak bizleri de sevindiriyor. Bu hizmeti büyük bir özenle yürüten çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmetin yapısı ve sunulan uygulama sayıları, evde sağlık çalışmalarının hem bireysel rehabilitasyonda hem de ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırmada nasıl somut farklar yarattığını gösteriyor. Belediyenin izleme ve destek sürecinin devam etmesi, hastaların bağımsız hareket etme kapasitelerinin artırılmasında belirleyici olmaya devam ediyor.

MUĞLA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETİ HAYATLARI DEĞİŞTİRİYOR