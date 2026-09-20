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Evde silah sesi: Kayseri Kocasinan'da kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'ndeki Cırgalan Caddesi'nde evden silah sesi duyuldu; tüfekle yaralanan N.K.'ye müdahale edilip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 15:42

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Evde silah sesi: Kayseri Kocasinan'da kadın ağır yaralandı

Kayseri'de evde tüfekle yaralanma olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Cırgalan Caddesi üzerinde bulunan bir evden silah sesi gelmesi üzerine ihbar yapıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde bir kadının tüfekle yaralandığını tespit etti.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Vatandaşların bildirmesiyle bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı N.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonrası kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Yetkililer, N.K.'nin nasıl yaralandığının belirlenmesi için soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TÜFEKLE VURULAN KADIN AĞIR YARALANDI.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TÜFEKLE VURULAN KADIN AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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