Evde silah sesi: Kayseri Kocasinan'da kadın ağır yaralandı

Kayseri'de evde tüfekle yaralanma olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi, Cırgalan Caddesi üzerinde bulunan bir evden silah sesi gelmesi üzerine ihbar yapıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde bir kadının tüfekle yaralandığını tespit etti.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Vatandaşların bildirmesiyle bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı N.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonrası kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Yetkililer, N.K.'nin nasıl yaralandığının belirlenmesi için soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

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