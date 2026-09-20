Evde silah sesi sonrası soruşturma: Kayseri'de kadın ağır yaralandı

Olayın meydana gelişi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde bulunan bir evden silah sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve gelen ekipler, N.K.'nın tüfekle vurularak ağır şekilde yaralandığını tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemeleri ve soruşturma

Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, evde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak adli ve idari işlemlerin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yerel ortam ve güvenlik

Olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen birimler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki hareketlilik azaldı. Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin ilerleyen aşamalarda açıklama yapılacağını belirledi.

Tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı