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Evde silah sesi sonrası soruşturma: Kayseri'de kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde evden gelen silah sesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; N.K. tüfekle ağır yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evde silah sesi sonrası soruşturma: Kayseri'de kadın ağır yaralandı

Olayın meydana gelişi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde bulunan bir evden silah sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve gelen ekipler, N.K.'nın tüfekle vurularak ağır şekilde yaralandığını tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemeleri ve soruşturma

Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, evde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak adli ve idari işlemlerin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yerel ortam ve güvenlik

Olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen birimler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki hareketlilik azaldı. Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin ilerleyen aşamalarda açıklama yapılacağını belirledi.

Tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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