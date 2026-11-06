Evde üç gün kalan cenaze ve balık bahanesi: Eskişehir davası başladı

Duruşmadaki savunma:

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet K., maktulün kardeşi müşteki Servet Özdemir, taraf avukatları ve komşular katıldı. Duruşmada sanık, eşiyle tartıştıklarını, hayatın yalanından bıktığını ve kendisine hakir gözüyle bakıldığını söyledi.

Mehmet K., olay günü için verdiği ifadede sahur vakti yaşanan tartışmayı, eşinin 'balık yüzünden zehirlendik' dediğini, kendisinin kusup eşinin kusamadığını ve erkekliğine yapılan hakaretler nedeniyle yaşamdan vazgeçtiğini anlattı. Olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini, sonrasında baygınlık ve zaman algısı kaybı yaşadığını iddia etti. Daha önce iki kez intihar girişimi olduğunu; asansör panosuna dokunarak elektrik çarpmaya çalıştığını, sonra 8. kattan atladığını ancak bunun da sonuç vermediğini aktardı.

Sanık, eşini hareketsiz yatarken gördüğünü, önce polis yerine dışarı çıkıp işlerimi hallettiğini söylediğini belirtti. Komşuya yazdığı karton notu, ölmesi halinde cenazesinin bulunması amaçlı yazdığını ifade etti. Ayrıca çocukları Özlem ve Tolga'yı aradığını, ulaşamayınca not yazdığını dile getirdi.

Maktulün ailesinin iddiaları:

Müşteki Servet Özdemir, kardeşi Sevim K.'nin Urfa'da fıstık gelirleri ve mülkleri bulunduğunu, sanığın bu malları satıp parayı kızlarına vermek istediğini öne sürdü. Özdemir, kardeşinin buna karşı çıktığını ve bu yüzden cinayetin işlendiğini iddia etti.

Özdemir, cenazenin evde yaklaşık üç gün kilitli tutulduğunu, komşuların 'köye gitti' diyerek durumu sakladığını söyledi. Ayrıca sanığın 'balıktan zehirlendik' savunmasına tepki göstererek, madem öyle ambulans çağrılacağını, olayın çelişkili beyanlarla örtbas edilmeye çalışıldığını belirtti ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanıkların ifadeleri:

Tanık Ş.A., sanığın binada kendi balkonunun önündeki saç kısmına düştüğünü anlattı. Sabah saatlerinde bir gürültü duyduğunu, bina yöneticisi Remzi Atçı ile birlikte dışarı çıktıklarında sanığın hala yaşadığını söylediklerini aktardı. Kendisinin sanık ve maktulle ailevi bir samimiyeti olmadığını belirtti.

Bir diğer tanık Ü.Y. ise komşuluk ilişkilerini, önceki tartışmaları ve sahurda karşılıklı bağırışmalar olduğunu söyledi. Ü.Y., olaydan yaklaşık 6 ay önce maktulün kapısını çalıp 'sesimiz geliyor' diye özür dilediğini, maktulün görünümlerinde morluk görmediğini ifade etti. Tanıklar, apartmanda tartışmaların sık olduğunu ancak ölümü takiben kilitli ev ve cenazenin içeride bulunduğu yönünde bulguların ortaya çıktığını belirtti.

Mahkeme süreci ve karar:

Sanığın avukatı, müvekkilinin intihar girişiminde bulunduğunu, zaman algısını kaybettiğini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunarak beraat ve tahliye talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın çelişkili beyanlarına dikkat çekerek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarını ve delilleri değerlendirdikten sonra sanık Mehmet K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı Aralık ayına erteledi. Duruşma sonrası müşteki Servet Özdemir basına açıklama yaparak şikayetçi olduğunu, başka kadınların zarar görmemesi için davanın takipçisi olacağını söyledi.

Sanık duruşmadaki son sözünde, 'Bir diyeceğim yok, ölüm cezanız varsa verin' dedi. Dava, tanık beyanları ve taraf iddialarıyla birlikte ileri tarihteki duruşmada sürecek.

Eşini öldürdükten sonra 8. kattan atlayan sanığın duruşmasına başladı