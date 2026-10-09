Evindeki yangını izlerken fenalaşan Metin Balcı son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi 184 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Balcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini izleyen 56 yaşındaki Metin Balcı, bu sırada aniden fenalaştı. Olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve Balcı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Balcı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer yangının çıkış sebebine dair araştırmanın sürdüğünü belirtti. Olay, ilçede üzüntü yarattı; Balcı’nın ani ölümü ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından derin bir yasla karşılandı.

Cenaze töreni ve katılım:

İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Balcı’nın cenazesi, Kurşunlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Balcı’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

METİN BALCI'NIN ANİ ÖLÜMÜ, AİLESİ, YAKINLARI VE SEVENLERİNİ YASA BOĞDU. İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLEN BALCI'NIN CENAZESİ, KURŞUNLU CAMİİ'NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KULA ASRİ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ.