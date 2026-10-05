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Evinden ayrıldıktan sonra kayalıklarda ölü bulundu

Sarıgöl'de 78 yaşındaki Kadir Çakıroğlu, jandarmanın aramaları sonucu kaybolduğu yerin 600 metre ilerisindeki su deposu kayalıklarında ölü bulundu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Evinden ayrıldıktan sonra kayalıklarda ölü bulundu

Olayın özeti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çakıroğlu (78), 4 Ekim günü saat 17.00'de evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan oğlu Yüksel Çakıroğlu, aynı gün saat 22.00'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölge ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmaları nasıl ilerledi:

İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile aramalar başlatıldı. Ekipler ilk günün ardından 5 Ekim sabahı saat 09.00'da çalışmaları yeniden yoğunlaştırdı ve çevredeki noktaları sistematik şekilde taramaya devam etti.

Buluntu ve ilk değerlendirme:

Jandarma ekipleri, Çakıroğlu'nu kaybolduğu yerin yaklaşık 600 metre ilerisinde bulunan su deposu çevresindeki kayalıklarda buldu. Yapılan ilk değerlendirmede, Çakıroğlu'nun kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildi ve adli süreç başlatıldı.

Aile tarafından yapılan ihbar ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda olay yerinde gerekli tutanaklar tutulurken, soruşturma kapsamında buluntuya ilişkin detaylı inceleme ve rapor bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 78 YAŞINDAKİ KADİR ÇAKIROĞLU, JANDARMA...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 78 YAŞINDAKİ KADİR ÇAKIROĞLU, JANDARMA EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU KAYBOLDUĞU YERİN YAKLAŞIK 600 METRE İLERİSİNDEKİ SU DEPOSU ÇEVRESİNDEKİ KAYALIKLARDA ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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