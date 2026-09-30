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Evine dönüşte ağırlığı omzunda: Benhur Keser kendi hikâyesini yazmak istiyor

Altyapıdan yetişen Benhur Keser, 11 yıl sonra Kayserispor'a dönerek kendi hikâyesini yazmak istediğini söyledi; takım ve şampiyonluk için daha çok çalışacağını vurguladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Evine dönüşte ağırlığı omzunda: Benhur Keser kendi hikâyesini yazmak istiyor

Benhur Keser'in kayserispor'a dönüşü:

Kayserispor'un altyapısından yetişen futbolcu Benhur Keser, kulübe 11 yıl aradan sonra geri dönmenin sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Keser, 'Bu şehrin evladıyım. Bu takıma ve şehre karşı sorumluluğum ağır' diyerek duygularını dile getirdi. Kulübe 7 yaşında başladığını, tüm yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 18 yaşında ayrıldığını anlattı.

Geri dönüşü bir tesadüf değil, bilinçli bir tercih olarak tanımlayan Keser, 'Artık kendi hikayemi kendim yazmak istedim' ifadesiyle bu kararı özetledi. A takımında forma giymenin çocukluk hayali olduğunu ve bu hayaline kavuştuğunu belirtti.

Kendi hikâyesini yazma kararı:

Keser, farklı kulüplerde de elinden gelenin en iyisini yaptığını, orada da başarılı olduğunu ancak Kayserispor'da daha fazlasını başarmak istediğini söyledi. 'Burası benim şehrim. Burası için daha hassasım, daha çok çalışmalıyım' diyen oyuncu, dönüşünün kişisel bir hesaplaşma ve yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Bu söylem, hem oyuncunun motivasyonunu hem de kulüp içindeki beklentileri gösteriyor. Keser, şehrin ve camianın kendisine yüklediği misyonun farkında olduğunu ve bu yükü hafifletmek için büyük çaba harcayacağını ifade etti.

sorumluluk ve hedefler:

Benhur Keser, Kayserispor'un TFF 1.Lig'deki bir numaralı hedefinin şampiyonluk olduğunu hatırlatarak, ligdeki çekişmenin bu sezon geçmiş yıllardan daha yoğun olduğunu söyledi. 'Lig bu sene çok zor. Geçmiş yıllardaki sezonlardan daha çekişmeli' sözleriyle karşılaşılacak zorluklara dikkat çekti.

Oyuncu, takım içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, 'Kayserispor olarak, birlik olduğumuz sürece her zorluğu aşarız ve hedefe ulaşırız' ifadelerini kullandı. Keser, şahsi performansını yukarı çekip camianın beklentisini karşılamayı hedeflediğini yineledi.

Kayserispor taraftarları ve yönetimi için dönüşün taşıdığı anlamı bilen Benhur, hem duygusal hem de idari açıdan üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu gösterdi. Önümüzdeki dönemde nasıl bir katkı sunacağı, sahadaki performansı ile netlik kazanacak.

BAŞARILI FUTBOLCU BENHUR KESER, 11 YIL SONRA GELDİĞİ KAYSERİSPOR&#039;DAKİ MİSYONU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ...

BAŞARILI FUTBOLCU BENHUR KESER, 11 YIL SONRA GELDİĞİ KAYSERİSPOR'DAKİ MİSYONU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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