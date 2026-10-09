Evini köy müzesine çeviren başkanın koleksiyonu Arguvan'ın hikayesini saklıyor

Arguvan'da evde kurulan köy müzesi

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilçedeki evinin bir odasını yerel yaşamdan derlenen objelerle düzenleyerek bir köy müzesi haline getirdi. Yıllar süren birikim, hem ev eşyalarını hem de tarım ve zanaat aletlerini kapsayan bir arşiv niteliği taşıyor. Koleksiyon, Arguvan ve köylerinin geçmiş gündelik yaşamını günümüze taşıyacak nitelikte parçalar içeriyor.

Koleksiyonun kapsamı ve öğeleri:

Çalışma; tarım aletlerinden musiki ve aydınlatma araçlarına, el emeği ürünlerden küçük ev aletlerine dek uzanan çok çeşitli eşyaları bir araya getiriyor. Koleksiyonda yüzlerce parça bulunduğunu belirten Eren, bahçede sergilenen büyük tarım makinelerinden, ev içindeki günlük eşyalara kadar geniş bir yelpazenin korunduğunu söylüyor. Listede tırmıklar, oraklar, tıraş malzemeleri, küçük dikiş makineleri gibi, gençlerin çoğunun artık tanımadığı araçlar yer alıyor.

Geçmişi geleceğe taşıma amacı:

Ersoy Eren, çalışmayı başlatma gerekçesini geçmişin unutturmamak istediği bilgi ve becerilerin aktarımı olarak özetliyor: Geçmişten günümüze bir aktarım sağlamak amacıyla bu çalışmaya uzun yıllar önce başladım. Koleksiyon, hem hediye edilen hem de kendi imkânlarıyla temin edilen objelerle büyüyor; özellikle yöresel el işçiliğini ve üretim yöntemlerini yansıtan parçalar korunuyor.

Öne çıkan bir örnek olarak koleksiyonda yaklaşık 90 yıllık bir saz bulunuyor. Eren, bu tür parçaların sadece eşya olmadığını, her birinin Arguvan'ın toplumsal hafızasında ayrı bir yer tuttuğunu vurguluyor. Ayrıca palan yapımında kullanılan malzemeler ve eli koruyan araç gereçler gibi üretim süreçlerini aydınlatan objeler de koleksiyonda yer alıyor.

Koleksiyonun gelişimi doğal olarak devam ediyor; Eren, gezilerinde ve tanıştığı kişiler aracılığıyla yeni parçalar ediniyor ve zaman zaman halkın bağışları koleksiyona ekleniyor. Bu süreç, müzenin yerel katılımla büyümesini sağlıyor.

Mevcut sergi dar bir oda ile sınırlı olduğundan pek çok küçük materyal gerektiği gibi sergilenemiyor. Bu nedenle Eren'in uzun vadeli hedefi, Arguvan'da resmi bir etnografya müzesi oluşturmak ve koleksiyondaki tüm nesnelerin bu müzeye bağışlanmasını sağlamak. Böylece bu kültürel mirasın yalnızca kişisel bir koleksiyonda kalmayıp toplumun tamamına ulaşması amaçlanıyor.

Sonuç olarak, ev içindeki bu küçük köy müzesi Arguvan'ın günlük yaşamına ilişkin somut ipuçları sunuyor ve ileride hayata geçirilmesi planlanan etnografya müzesi için bir temel oluşturuyor. Koleksiyon, geçmişin gündelik bilgilerinin yeni nesillere aktarılmasında önemli bir kaynak olarak görülüyor.

ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANI ERSOY EREN, İLÇEDEKİ EVİNİN BİR ODASINI ‘KÖY MÜZESİ'NE DÖNÜŞTÜRDÜ. ESKİDEN KULLANILAN YÜZLERCE EŞYAYI EVİNDE SERGİLEYEN EREN, ARGUVAN TARİHİNE DE IŞIK TUTAN DEĞERLİ EŞYALARIN SERGİLENDİĞİ BİR MÜZE KURMAYI AMAÇLADIĞINI SÖYLEDİ.