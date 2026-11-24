Evinin önünde sürpriz kutlama:

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasını özel bir biçimde organize etti. Geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavisine evinde devam edilen Metal Teknolojisi Öğretmeni Murat Uçar için okul yönetimi, öğrenciler ve meslektaşları Hızırpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Ev karşısındaki kafe süslenirken, panolara 38 yıllık eğitimci Uçar’ın fotoğrafları yerleştirildi. Hazırlanan kutlama, Uçar’ın evdeki tedavi sürecine moral vermek ve emeklerini anmak amacıyla planlandı.

Duygu dolu anlar:

Yaşadığı dairenin balkonuna çıkartılan 60 yaşındaki Uçar, karşısında öğrencilerini ve meslektaşlarını görünce gözleri doldu. Tekerlekli sandalyeyle binadan indirilen Uçar’a katılımcılar çiçek verip 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Hazırlanan pastayı eşiyle birlikte kesen Uçar, duygusal anlar yaşadı.

Meslektaşların ve ailenin sözleri:

Eşi Emine Uçar, yapılan sürprizin zorlu tedavi sürecinde kendilerine moral verdiğini belirterek, "Bu sürpriz organizasyonu düzenledikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Uçar ile 35 yıldır birlikte çalışan öğretmen Fehmi Gider ise, "Murat hocamız duyarlı gençlik yetiştirmede üzerine düşeni hakkıyla yaptı. Umarız hocamız bir nebze mutlu olmuştur. İnşallah sağlığına kavuşacağı güzel günleri en yakın zamanda göreceğiz" sözleriyle iyi dileklerini iletti.

Öğrencisi Haktan Emir Aylak da, geçen yıl Türkiye birincisi olduğu yarışmaya kendisini hazırlayan öğretmenin sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi. Etkinlik, sınıf ve okul topluluğunun bir araya gelerek hem öğretmene destek verdiği hem de Öğretmenler Günü'nü ev ortamında anlamlı kıldığı bir kutlama olarak kayda geçti.

AMASYA'DA GEÇİRDİĞİ AMELİYATIN ARDINDAN TEDAVİSİNE EVİNDE DEVAM EDİLEN ÖĞRETMEN İÇİN SÜRPRİZ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI DÜZENLENDİ.