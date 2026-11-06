evinin önündeki otomobile gece saldırısı: zanlı aracının perte çıktığını bildirdi

zanlının aracına yönelik saldırı iddiası

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Arif Sefa Ö. hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, zanlı 17 Mart 2026 tarihinde kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki otomobiline gece saatlerinde bir saldırı düzenlendiğini polise bildirerek yardım talep etti.

saldırının ayrıntıları:

Olayda hedef alınan araç, 03 ADR 900 plakalı otomobil olarak kayıtlara geçti. Zanlının beyanına göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucu aracın ağır hasar aldığı ve perte çıkarıldığı iddia edildi. Saldırının gece geç saatlerde yapıldığı belirtildi.

soruşturmanın seyri ve adli inceleme:

İhsaniye ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirildiği bildirilen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından kaçtığı Eskişehir'de yakalanan zanlıyla bağlantılı olarak bu yeni bilginin adli mercilerce çok yönlü incelendiği kaydedildi. Yetkililer, zanlının araçta meydana geldiğini öne sürdüğü hasarla ilgili şikayetinin soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

Olayın, zanlının geçmişteki husumetleri ve cinayetlerin çıkış noktasıyla ilişkisinin araştırıldığı, bunun da soruşturmanın yönü açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Resmi makamlar, saldırıya ilişkin delillerin toplanması ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi süreçlerini yürütüyor.

AFYONKARAHİSAR’DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI ARİF SEFA Ö.'NÜN AYLAR ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDE PARK HALİNDEKİ ARACINA GECE SAATLERİNDE SALDIRI DÜZENLENDİĞİNİ VE ARACININ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİĞİNİ BELİRTEREK POLİSE BAŞVURDUĞU ORTAYA ÇIKTI.