ziyaretin kapsamı:

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ekibi, Yeşilyurt köyünde yaşayan danışanların takibini ev ortamında sürdürdü. Ekibin içinde hemşire, psikolog ve sosyal çalışmacı yer aldı ve ziyaretler kapsamında danışanların tedavi süreçleri yerinde kontrol edildi, aile üyeleriyle görüşmeler yapıldı.

yerinde değerlendirme ve koşullar:

Kış şartlarının etkili olduğu köyde gerçekleştirilen görüşmelerde, danışanların yaşam koşulları ve sosyal çevreleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapılan görüşmelerde ailelerin tedavi sürecindeki rolü ve sağlanan sosyal desteğin önemi vurgulandı; ihtiyaç duyulan yönlendirmeler ve bilgilendirmeler ailelerle paylaşıldı.

hizmetin amaçları ve etkisi:

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sunduğu ev ziyaretleri sayesinde danışanlar yalnızca merkezde değil, yaşadıkları ortamda da izleniyor. Bu uygulama, tedavi sürecinin devamlılığının desteklenmesi, ailelerin bilgilendirilmesi ve danışanların sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi hedeflerine hizmet ediyor. Ziyaretler, yerinde yapılan değerlendirmelerle tedavi planlarının uygulanabilirliğini ve destek ağı ihtiyacını da ortaya koyuyor.

Bayburt TRSM'nin saha çalışmaları, kırsal bölgelerde ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı ve toplumsal desteği güçlendirmeyi amaçlayan süreklilik arz eden çalışmaların bir parçası olarak sürdürülüyor.

TRSM DANIŞANLARININ SAĞLIK TAKİBİ EVLERİNDE YAPILIYOR