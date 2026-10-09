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Evli iki çocuk babası şoförün ölümü Anadolu Otoyolu'nda soruşturuluyor

Bolu'nun Dörtdivan yakınlarında Anadolu Otoyolu'nda yol kenarındaki tıra arkadan çarpan 28 yaşındaki tır şoförü Mert Becit olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evli iki çocuk babası şoförün ölümü Anadolu Otoyolu'nda soruşturuluyor

Kaza bilgileri

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki tır şoförü Mert Becit hayatını kaybetti. Olay, Dörtdivan ilçesi yakınlarında yol kenarındaki bir tıra arkadan çarpma sonucu gelişti.

Olayın seyri:

Sakarya'da ikamet eden Mert Becit yönetimindeki tır, Anadolu Otoyolu üzerinde yol kenarına park halinde bulunan başka bir tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Becit'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Mert Becit'in cenazesi için gerekli işlemler yetkililerce başlatıldı; jandarma olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmasını sürdürüyor.

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NDA YOL KENARINDAKİ TIRA ARKADAN ÇARPAN TIRIN 28 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ MERT...

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NDA YOL KENARINDAKİ TIRA ARKADAN ÇARPAN TIRIN 28 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ MERT BECİT, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. BECİT’İN EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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