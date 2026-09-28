Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7046 -0,07%
Bist 12.529,04 -2,87%
Altın Gram 6.587,69 -3,18%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 99,00 +1,60%
--°

Evliliği sağlam temele oturtan rehber: Atakum'dan evlilik pusulası

Atakum Belediyesi, uzman kadrosuyla yeni evli çiftlere iletişim, görev paylaşımı ve çatışma çözümü önerileri sunan 'Evlilik Pusulası' kitapçığını yayımladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evliliği sağlam temele oturtan rehber: Atakum'dan evlilik pusulası

Atakum Belediyesi'nden yeni evli çiftlere rehber

Samsun Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yeni evli çiftler için hazırladığı Evlilik Pusulası-Yeni Evli Çiftler İçin Rehber adlı kitapçığı duyurdu. Kitapçık, çiftlerin evlilik sürecine uyum sağlamalarına, iletişim becerilerini güçlendirmelerine ve aile yaşamlarını sağlamlaştırmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Uzman ekip tarafından hazırlanışının detayları:

Rehber, Özgecan Kadın Danışma Merkezinde görevli uzmanların çalışması sonucu hazırlandı. Hazırlık sürecinde rol alan isimler arasında Uzman Psikolog Melda Altın, Uzman Psikolog Özge Kaplan Dilber ve Sosyal Çalışmacı Zeliha Gök bulunuyor. Kitapçıkta ortak yaşam alanında görev paylaşımı, doğru iletişim yöntemleri, akraba ilişkileri ve yaşanan çatışmaları çözmek için izlenecek adımlara dair açıklayıcı bölümler yer alıyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kitapçığın uzman değerlendirmeleri ışığında oluşturulduğunu belirterek yeni evlenen çiftler için önemli bir rehber olacağına dikkat çekti. Türkel, "Toplum temel yapısı aileden oluşuyor. Dolayısıyla sağlıklı ve güçlü toplum; sağlıklı ve güçlü ailelerden, bireylerden oluşur. Bu düşüncelerle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz iş birliğiyle merkezimizin uzmanlarının değerli bilgiler paylaştığı Evlilik Pusulası-Yeni Evli Çiftler İçin Rehber’ adlı kitapçık hazırlandı. Yeni evli çiftlerimize vereceğimiz kitapçığın aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz. Emek ve özverileri için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan rehber, evlilik sürecinde çiftlerin karşılaştıkları gündelik sorunlara pratik öneriler sunarken, aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik uzman perspektifi sağlamayı hedefliyor.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ EVLİ ÇİFTLER İÇİN ‘EVLİLİK...

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ EVLİ ÇİFTLER İÇİN ‘EVLİLİK PUSULASI-YENİ EVLİ ÇİFTLER İÇİN REHBER’ ADLI KİTAPÇIK ÇIKARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkan Yüceer'den itfaiyeye yatırım: 108 yeni personel, 26 araçla müdahale güçle...
images

Erdek'te ziyaretçi ilgisi: TCG Edincik mayın avlama tarihini ve teknolojisini ta...
images

İtfaiyecilerin teşekkür ziyareti: Ayşe Ünlüce'ye vefa ve destek mesajı
images

Diyarbakır'da çocuklara kolektif sahne: Şanozar ile Kürtçe tiyatroya erişim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da iki operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Amanos eteklerinde yayla evinde uyuşturucu bulundu: üç kişi tutuklandı

yenişehirde üniversite adaylarına 3 bin kitap dağıtıldı

Sinop'ta tezgâhlarda palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi