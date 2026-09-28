Evliliği sağlam temele oturtan rehber: Atakum'dan evlilik pusulası

Atakum Belediyesi'nden yeni evli çiftlere rehber

Samsun Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yeni evli çiftler için hazırladığı Evlilik Pusulası-Yeni Evli Çiftler İçin Rehber adlı kitapçığı duyurdu. Kitapçık, çiftlerin evlilik sürecine uyum sağlamalarına, iletişim becerilerini güçlendirmelerine ve aile yaşamlarını sağlamlaştırmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Uzman ekip tarafından hazırlanışının detayları:

Rehber, Özgecan Kadın Danışma Merkezinde görevli uzmanların çalışması sonucu hazırlandı. Hazırlık sürecinde rol alan isimler arasında Uzman Psikolog Melda Altın, Uzman Psikolog Özge Kaplan Dilber ve Sosyal Çalışmacı Zeliha Gök bulunuyor. Kitapçıkta ortak yaşam alanında görev paylaşımı, doğru iletişim yöntemleri, akraba ilişkileri ve yaşanan çatışmaları çözmek için izlenecek adımlara dair açıklayıcı bölümler yer alıyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kitapçığın uzman değerlendirmeleri ışığında oluşturulduğunu belirterek yeni evlenen çiftler için önemli bir rehber olacağına dikkat çekti. Türkel, "Toplum temel yapısı aileden oluşuyor. Dolayısıyla sağlıklı ve güçlü toplum; sağlıklı ve güçlü ailelerden, bireylerden oluşur. Bu düşüncelerle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz iş birliğiyle merkezimizin uzmanlarının değerli bilgiler paylaştığı Evlilik Pusulası-Yeni Evli Çiftler İçin Rehber’ adlı kitapçık hazırlandı. Yeni evli çiftlerimize vereceğimiz kitapçığın aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi adına önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz. Emek ve özverileri için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan rehber, evlilik sürecinde çiftlerin karşılaştıkları gündelik sorunlara pratik öneriler sunarken, aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik uzman perspektifi sağlamayı hedefliyor.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ EVLİ ÇİFTLER İÇİN ‘EVLİLİK PUSULASI-YENİ EVLİ ÇİFTLER İÇİN REHBER’ ADLI KİTAPÇIK ÇIKARDI.