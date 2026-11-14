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Evlilik kredisi adaylarına kapsamlı hazırlık: Kütahya'da 29'uncu evlilik öncesi eğitimi

Kütahya'da evlilik kredisi desteği alacak çiftlere yönelik 29'uncu evlilik öncesi eğitiminde iletişim, yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları anlatıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Evlilik kredisi adaylarına kapsamlı hazırlık: Kütahya'da 29'uncu evlilik öncesi eğitimi

Kütahya'da evlilik öncesi eğitim düzenlendi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik kredisi desteğinden yararlanacak genç çiftler için 29'uncu Evlilik Öncesi Eğitim Programı gerçekleştirildi. Programda gençlere evlilik sürecine hazırlanma ve krediden yararlanma aşamaları hakkında yönlendirici bilgiler verildi.

Eğitimin kapsamı

Programda çiftlere, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri üzerine uygulamalı ve bilgilendirici anlatımlar yapıldı. Ayrıca hukuk boyutunda hak ve sorumluluklar ile sağlık alanında evlilik öncesi kontrollerin önemi ele alındı. Eğitimler katılımcıların sorularına cevap verecek şekilde planlandı.

Proje aşamaları ve bilgilendirme

Katılımcılara proje kapsamındaki süreçler hakkında detaylı bilgilendirme sunuldu; kredi başvurusu, eğitim süreçleri ve yararlanma şartları adım adım paylaşıldı. Programın amacı, genç çiftleri hem bilgi hem de uygulama açısından evlilik hayatına hazırlamak olarak açıklandı.

Yetkililer, benzer eğitimlerin devam edeceğini ve programın gençlerin sağlıklı ve bilinçli evlilik kararları almasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

KÜTAHYA’DA EVLENECEK GENÇLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

KÜTAHYA’DA EVLENECEK GENÇLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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