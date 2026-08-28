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Evlilik yıldönümünde rütbe terfisiyle taçlanan jandarma çifti

Antalya'da jandarma çift Bahadır ve Hacer Aslan, evliliklerinin 15. yılında rütbe terfisiyle yükseldi; rütbeleri vali Hulusi Şahin tarafından takıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evlilik yıldönümünde rütbe terfisiyle taçlanan jandarma çifti

Tören ve terfi anı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan evli jandarma personeli çift, bugün hem rütbe terfi heyecanını hem de evliliklerinin 15. yıl dönümünü birlikte yaşadı. Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen törende yeni rütbeler çiftin omuzlarına takıldı.

Omuz omuza gelen takdim:

Törende, yeni rütbelerden biri vali Hulusi Şahin tarafından çiftin birer omzuna takılırken, diğer omuzlarına eşleri tarafından takıldı. Bu an, birlikte görev yapan ve hayatlarını aynı mesleğe adayan çift için hem sembolik hem de duygusal bir anlam taşıdı.

15. yıl dönümünde mesleki hediye:

Omuz omuza görev yapan jandarma personeli eşler Bahadır ve Hacer Aslan çifti, evliliklerinin 15. yılında birbirlerine mesleki hayatlarının en anlamlı hediyelerinden birini verdi. Tören ile Jandarma Bahadır Aslan Yüzbaşı rütbesine yükselirken, eşi Hacer Aslan ise Başçavuş rütbesine terfi etti.

Çiftin aynı gün hem kişisel hem de mesleki bir dönüm noktasını paylaşması, törende bulunanlar arasında dikkat çeken ve unutulmaz bir yıl dönümü hediyesi olarak değerlendirilen bir görüntü oluşturdu.

JANDARMA ÇİFTE YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMAZ HEDİYE

JANDARMA ÇİFTE YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMAZ HEDİYE

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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