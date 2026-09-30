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Evliya Çelebi'nin satırlarında Araban ovasının bereketi

Hasan Altun, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de Araban Ovası'nın bereketinden ve Araban Kalesi'nin tarihsel öneminden övgüyle söz ettiğini aktardı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evliya Çelebi'nin satırlarında Araban ovasının bereketi

Evliya Çelebi'nin betimlemesi

Hasan Altun, Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı olarak yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de bölgeyi 17. yüzyılda ziyareti sırasında Araban ve çevresini "Raban" adıyla anıp övgüyle bahsettiğini hatırlattı. Altun, Çelebi'nin metinlerinde bölgenin tarımsal zenginliğine, bağ ve bahçelerinin çokluğuna vurgu yaptığını belirtti.

Araban ovasının özellikleri:

Altun, Araban Ovası'nın Fırat Nehri ve kollarıyla beslenen geniş ve bereketli bir ova olarak tanımlandığını aktardı. Evliya Çelebi'nin gözlemlerinin bölgenin stratejik konumuna dikkati çektiğini söyleyen Altun, tarihsel tasvirlerin bugün de Araban'ın tarımsal kimliğini anlatmaya katkı sağladığını vurguladı.

Araban kalesi ve tarihsel miras:

Araban Kalesi'nin tarihinin Tunç Çağı'na kadar uzandığını ifade eden Altun, kalenin ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki prehistorik bir höyük üzerinde kurulduğunu belirtti. Altun, kalenin Orta Çağ'da bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu, 11. ve 12. yüzyıllarda Urfa Haçlı Kontluğu döneminde öne çıktığını anlattı.

Kalenin surlarının zaman içinde büyük ölçüde tahrip olduğunu aktaran Altun, bunun temel nedenlerinden birinin sur taşlarının geçmiş dönemlerde çevredeki yapıların inşasında kullanılması olduğunu söyledi. Bu süreç sonucunda kalenin bugün büyük ölçüde höyük seviyesine indiği kaydedildi.

İç Kale Camii ve deprem hasarı:

Altun, kale tepesinde yer alan ve daha sonraki dönemlerde camiye dönüştürülerek İç Kale Camii adını alan yapının ilçenin tarihi açısından önem taşıdığını belirtti. Söz konusu yapının uzun yıllar ilçe halkınca ibadet amacıyla kullanıldığını söyleyen Altun, İç Kale Camii'nin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğünü ifade etti.

Altun'ın aktarımları, hem Evliya Çelebi'nin tarihi gözlemlerinin Araban'ın kimliğini nasıl şekillendirdiğini hem de günümüzdeki somut mirasın korunmasındaki zorlukları bir arada gözler önüne seriyor.

GAZİANTEP&#039;İN ARABAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, EVLİYA...

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, EVLİYA ÇELEBİ'NİN ÜNLÜ ESERİ SEYAHATNAME'DE GAZİANTEP VE ÇEVRESİNİ ANLATIRKEN ARABAN OVASI VE BÖLGEDEKİ YERLEŞİMLERDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİĞİNİ BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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