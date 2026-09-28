Evrenos için yeni rota: Muradiye OSB ile kapsamlı altyapı dönüşümü

Muradiye OSB çözümün kapısını aralıyor:

Yıllardır yol ve altyapı eksiklikleriyle üretim ve yatırım ortamını olumsuz etkileyen Evrenos Sanayi Bölgesi’nin Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar önemli bir aşamaya geldi. Bakanlıklar nezdinde takip edilen süreç tamamlandığında, bölgenin altyapısı OSB standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenecek ve uzun süredir devam eden sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi hedefleniyor.

Evrenos'un altyapısı baştan ele alınacak:

Muradiye OSB yönetimi, Evrenos’un dahil edilmesini yalnızca idari bir değişiklik olarak görmüyor; bunun kapsamlı bir dönüşüm projesi olduğunun altını çiziyor. Planlama kapsamında yol, yağmur suyu, kanalizasyon, atık su, temiz su, enerji ve haberleşme altyapıları bütüncül olarak ele alınacak. Böylece parça parça müdahalelerle çözülemeyen sorunların sistematik ve kalıcı şekilde giderilmesi amaçlanıyor.

Muradiye OSB’de son yıllarda gerçekleştirilen altyapı yatırımları bu dönüşüm modelinin referansını oluşturuyor. Bölgede 16 kilometre atık su hattı, 33 kilometre yağmur suyu hattı, 23 kilometre temiz su hattı ile 93 kilometre iletişim altyapısı tamamlandı; bölünmüş yollar, asfalt ve yağmur suyu sistemleriyle temel altyapı ihtiyaçları büyük ölçüde giderildi. Bu örnek üzerinden Evrenos’a benzer bir altyapı yatırımı taşınması hedefleniyor.

Atıksu arıtma tesisi ve çevre yatırımları:

Dönüşümün en kritik bileşenlerinden biri çevre altyapısı olacak. Muradiye OSB tarafından kurulması planlanan, ilk etapta günlük 15 bin metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi ile Evrenos’un atık sularının entegre edilmesi hedefleniyor. Böylelikle sanayi kaynaklı atık suların kontrollü şekilde toplanması ve modern arıtma teknolojileriyle yönetilmesi sağlanacak; çevresel etkilerin azaltılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Parsel maliklerinin muvafakatiyle süreç ilerleyecek:

Sürecin idari boyutu da netleşmeye başladı. Evrenos’un Muradiye OSB sınırlarına alınması, bölgedeki parsel maliklerinin tamamının muvafakatinin alınması ile sürdürülecek. Gerekli onayların ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, planlanan altyapı yatırımlarının etap etap hayata geçirilmesi ve bölgenin OSB standartlarına kavuşturulması yapılacak iş planının merkezinde yer alıyor.

Muradiye yönetimi ve sanayi temsilcileri, bu adımı hem mevcut üretimin sürdürülebilirliğini hem de yeni yatırımların önünü açacak bir fırsat olarak değerlendiriyor. Uygulama tamamlandığında Evrenos’un altyapı sorunlarının çözülmesiyle bölgedeki üretim ve lojistik kapasitesinde iyileşme bekleniyor.

YILLARDIR YOL VE ALTYAPI SORUNLARIYLA GÜNDEME GELEN EVRENOS SANAYİ BÖLGESİ’NİN MURADİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE DAHİL EDİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ AŞAMAYA GELİNDİ.