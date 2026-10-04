Evros yangını Meriç'ten de görüldü, gökyüzü akşam dumanla kaplandı

Evros'taki yangının dumanı Meriç'ten görünür oldu

Yunanistan'ın Evros bölgesinde çıkan yangında yükselen yoğun duman ve alevler, Türkiye tarafında Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı bazı sınır köylerinden de görüldü.

görüntüler ve yerel gözlemler:

Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve yangının oluşturduğu kızıllık, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Çekilen videolarda alevlerin neden olduğu parlak kırmızı tonlar ve geniş bir duman bandı açıkça seçildi.

sınır bölgesinde yaratılan etki:

Meriç'e bağlı köylerde yaşayanlar, yükselen dumanın uzak mesafelerden bile etkili biçimde görüldüğünü ve gökyüzünde belirgin renk değişiklikleri oluştuğunu aktardı. Görüntüler, yangının sınır ötesi etkisini gözler önüne serdi.

Yetkili açıklamaları veya yangının çıkış nedeni haberde yer almamakla birlikte, kayıtlar olayın sınır hattındaki yerleşimlerden izlendiğini ve vatandaşların durumu telefonlarıyla belgelediğini gösteriyor.

YUNANİSTAN’DA Kİ YANGIN, MERİÇ’TEN GÖRÜLÜYOR