Türk Eximbank'ın uluslararası sendikasyon işlemi tamamlandı

Türk Eximbank, ABD doları, euro ve Çin yuanı cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan toplam 740 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini başarıyla tamamladı. İşlem, bankanın uluslararası piyasalardaki etkinliğini ve yatırımcı güvenini teyit eden bir adım olarak açıklandı.

İşlem detayları:

Banka, Kasım 2025 dönemine ilişkin sendikasyonun bir yıl vadeli dilimini yüzde 147 oranında yeniledi. Bir yıllık dilim aynı zamanda sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırıldı. Sağlanan kaynakların öncelikli kullanım amacı, ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanması olarak bildirildi.

Türk Eximbank açıklamasına göre, bu işlemle birlikte bankanın 2026 yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı toplam kaynak 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı; bu tutarın 2 milyar doları sürdürülebilirlik bağlantılı ve temalı finansmanlardan oluşuyor.

Genel müdürün değerlendirmesi:

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, işlemi değerlendirirken, "Sendikasyon kredimizi yüzde 147 yenileme oranıyla tamamlamamız, Türk Eximbank’a duyulan güvenin yanı sıra Türk bankacılık sektörüne ve ekonomisine yönelik güçlü uluslararası güvenin önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Güney ayrıca, sağlanan 7,5 milyar dolarlık kaynağın ihracat finansmanındaki öncü rolü ve güçlü fon temin kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti ve önceliklerinin bu finansman gücünü ihracatçıların ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve uzun vadeli çözümlere dönüştürmek olduğunu vurguladı.

Genel müdürün açıklamasında sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin vurgular da öne çıktı: yeşil dönüşümün desteklenmesi, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve kadın girişimcilerin ihracattaki rolünün güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerinin geliştirileceği paylaşıldı.

Bankanın duyurusuna göre, işlem hem kurumun likidite yönetimine katkı sağlayacak hem de ihracatçıların yatırım, üretim ve pazar geliştirme faaliyetlerine finansman desteği sunacak şekilde kullanılacak.

TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ ALİ GÜNEY