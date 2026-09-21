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Eylül sıcağı adana çocuklarını tehlikeli sulama kanallarına itiyor

Adana'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar çocukları, boğulma riskine rağmen serinlemek için sulama kanallarına yönlendiriyor; uyarılar sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:17

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Eylül sıcağı adana çocuklarını tehlikeli sulama kanallarına itiyor

Sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşırken çocuklar kanallara yöneliyor

Adana'da hissedilen sıcaklıklar, bazı günlerde 40 dereceye yakın seviyelere ulaşınca serinlemek isteyen çocuklar sulama kanallarına girmeyi sürdürüyor. Yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasına rağmen, Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana'da yaz etkisini eylül ayında da hissettiriyor.

Neden kanallar tercih ediliyor:

Güvenlik uyarılarına rağmen çocuklar kanalları serinlemek için tercih ediyor. Kanalda yüzenlerden Halil Şahin, neden orada olduklarını şöyle anlattı: "Boğulanları görünce korkmuyorum. Yapacak bir şey yok. Buralar güzel, soğuk. Buraya kanaldan çıkmamız için bir tane merdiven yapsalar güzel olur. Havuz pahalı, evde de elektrik faturası fazla geliyor diye klima açmıyorlar. Geliyoruz, burada serinliyoruz".

Çocukların söyledikleri, yüzme alanı ve iklimlendirme maliyetlerine bağlı alternatif eksikliğini gösteriyor. Birçok aile için havuz üyeliği veya sürekli klima kullanımı ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığından güvenli soğuma imkânlarına erişim sınırlı kalıyor.

Güvenlik endişeleri ve uyarılar:

Uzmanlar ve yerel yetkililer, kanallarda yüzmenin boğulma tehlikesi taşıdığını hatırlatıyor; bölge halkı ise kanallarda her yıl çok sayıda kişinin boğulduğunu belirtiyor. Barış Demirciler de kanalları tercih etme nedenlerini şu sözlerle dile getirdi: "Sıcaklardan dolayı serinlemek için kanalları tercih ediyoruz. Boğulma tehlikemiz var ama Allah’tan gelen baş tacıdır. Boğulanları görünce korkuyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Adana’nın Maldivler’i burası. Bizi havuz değil, ancak buralar kesiyor. Havuz bizi kesmiyor".

Çocukların talepleri arasında ise kanallara iniş-çıkış için basit çözümler yer alıyor; Halil’in de belirttiği gibi bir merdiven isteği bu taleplerin başında geliyor. Yerel toplumun artan sıcaklıklara karşı güvenli, düşük maliyetli alternatiflere ihtiyaç duyduğu açık.

Yetkililer ve ailelerin uyarılarının yanı sıra, olayların azalması için denetim, eğitim ve erişilebilir soğuma alanlarının oluşturulması gerektiği öne çıkıyor. Kamuoyunda yükselen endişe, uygulanan önlemlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılmasını gündeme taşıyor.

ADANA’DA HİSSEDİLEN SICAKLIĞIN 40 DERECEYE YAKIN SEVİYELERDE SÜRMESİYLE SERİNLEMEK İSTEYEN...

ADANA’DA HİSSEDİLEN SICAKLIĞIN 40 DERECEYE YAKIN SEVİYELERDE SÜRMESİYLE SERİNLEMEK İSTEYEN ÇOCUKLAR, TEHLİKELİ OLMASINA RAĞMEN SULAMA KANALLARINA GİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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