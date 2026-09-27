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Eylül sürprizi huzurevi sakinlerine moral verdi

Adana'da Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde eylül doğumlularının doğum günü pasta ve dileklerle kutlandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Eylül sürprizi huzurevi sakinlerine moral verdi

Eylül doğumluları için kutlama

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin doğum günleri düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Etkinlikte yaşananlar:

Huzurevi sakinleri bir araya geldi; doğum günü olanlarla birlikte pasta kesildi ve özel günün mutluluğu ortaklaşa paylaşıldı. Kutlama, sakinlerin sosyal etkileşimlerini artıran samimi bir ortamda gerçekleşti.

İyi dilekler ve kurum desteği:

Kutlamada eylül ayında doğan sakinlerin yeni yaşlarının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni edildi. Etkinlik, kurum çalışanlarının bakım ve sosyal destek çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu ve huzurevi halkı arasında dayanışmayı güçlendirdi.

ADANA’DA HUZUREVİNDE KALAN VE EYLÜL AYINDA DOĞAN YAŞLILARIN DOĞUM GÜNLERİ DÜZENLENEN ETKİNLİKLE...

ADANA’DA HUZUREVİNDE KALAN VE EYLÜL AYINDA DOĞAN YAŞLILARIN DOĞUM GÜNLERİ DÜZENLENEN ETKİNLİKLE KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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