Eylül'de Çanakkale havalimanı 10 binin üzerinde yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Çanakkale Havalimanı, Eylül ayında toplam 10 bin 421 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında gerçekleştirilen iniş-kalkış sayısı 579 olarak raporlandı.

uçak ve yolcu trafiği:

Eylül ayı verileri, yılın ilk dokuz ayına ilişkin bilanço içinde de yer aldı. Yılın 9 aylık döneminde Çanakkale Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği 92 bin 519, uçak trafiği ise 5 bin 325 olarak kaydedildi. Açıklanan rakamlar, havalimanının bölgesel ulaşım kapasitesine dair güncel bir tablo sunuyor.

yük trafiği:

Kargo, posta ve bagaj hareketlerini kapsayan yük trafiği Eylül ayında toplam 90 ton seviyesine ulaştı. Yılın 9 aylık bilançosunda taşınan toplam yük miktarı ise 784 ton olarak bildirildi.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NI EYLÜL AYINDA 10 BİN 421 YOLCU TERCİH ETTİ.