Olayın gelişimi

Giresun’un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Erzikran mahallesinde gerçekleşen kazada, Eynesil İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu (68) kendi bahçesinde ağaç kesimi yaparken kestiği ağacın üzerine doğru devrilmesi sonucu dengesini kaybedip yaklaşık 5-6 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı.

Kurtarma çalışmaları:

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmasının ardından Musaoğlu, ekipler tarafından güvenli şekilde yukarı çıkarılarak ambulansa teslim edildi.

Hastaneye sevk ve bulgular:

İlk müdahalenin ardından Musaoğlu, ilk olarak Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkikler sonrasında hasta, ileri tetkik ve tedavi için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan kontrollerde ayak bölgesinde parçalı kırıklar tespit edildiği; sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay, bölge sakinleri ve tarımsal faaliyet yürüten kişiler için dikkat çekici bir uyarı niteliğinde, ekiplerin müdahalesiyle kazanın daha ağır sonuçlara yol açmasının önlendiği kaydedildi.

GİRESUN'UN EYNESİL İLÇESİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI ORHAN MUSAOĞLU