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Eynesil'de çarpışma: tali yol kavşağında iki kişi yaralandı

Eynesil'de İlçe Tarım Müdürlüğü önünde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eynesil'de çarpışma: tali yol kavşağında iki kişi yaralandı

Eynesil Dizgine Deresi mevkisinde trafik kazası

Giresun'un Eynesil ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay Dizgine Deresi mevkisinde kaydedildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 61 AIV 25 plakalı otomobil, tali yoldan ilçe merkezine giriş yaptığı sırada; şehir içi yolundan Köseli Mahallesi yönüne ilerleyen A.K. idaresindeki 28 AEU 81 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada sürücüler dahil 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2...

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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