Eyüp Dereli anısına Çifteler'de hatıra ormanı kuruldu

hatıra ormanı töreni:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit düşen Orman İşçisi Eyüp Dereli'nin anısını yaşatmak ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çifteler ilçesine bağlı Eminekin Köyü'nde hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinlik, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

törene katılım ve uygulamalar:

Programa Çifteler Kaymakamı Bilal Basrı, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kurum yetkilileri ile şehit Eyüp Dereli'nin ailesi katıldı. Protokol üyeleri ve şehidin yakınları, tören kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, şehidin aziz hatırasının memleket toprağında yaşatılmaya devam edeceği vurgulandı. Program, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ŞEHİT DÜŞEN ORMAN İŞÇİSİ EYÜP DERELİ'NİN ADINI YAŞATMAK VE HATIRASINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA ÇİFTELER İLÇESİNE BAĞLI EMİNEKİN KÖYÜ'NDE HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU.