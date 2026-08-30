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Eyüpspor evinde geride: Alanyaspor 15. dakikada öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor; maçın 15. dakikası geride kaldı ve konuk ekip 1-0 önde.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 19:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor evinde geride: Alanyaspor 15. dakikada öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. hafta: maçta son durum

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15. dakikası geride kaldı ve konuk ekip 1-0 üstün durumda. Karşılaşma halen devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Erken gelen gol skoru belirledi ve maçın başlangıç bölümünde üstünlük konuk ekibe geçti. Henüz karşılaşmanın geneli hakkında kesin yargıya varmak için çok erken; sahada iki ekip de hızla reaksiyon vermeye çalışıyor.

maçın kalan bölümü için beklentiler:

Karşılaşma devam ettiği için ilerleyen dakikalarda tempo ve strateji değişiklikleri görebiliriz. Ev sahibi takımın geriden gelmesi, konuk ekibin ise avantajı korumaya çalışması beklenebilir; izleyiciler maçın gidişatını takip etmeye devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI KONUK EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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