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Eyüpspor son dakikada Zak Jules'in golüyle Alanyaspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Eyüpspor, 90+4'te Zak Jules'in kafa golüyle Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek sahasında önemli bir galibiyete imza attı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Eyüpspor son dakikada Zak Jules'in golüyle Alanyaspor'u 2-1 yendi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor galibiyetini aldı. Maç hızlı başladı; konuk ekip Arda Usluoğlu ile 1. dakikada öne geçerken Eyüpspor 39. dakikada Ahmed Abdullahi ile eşitliği sağladı. Uzatma anlarında gelen kafa golü maçın kaderini belirledi.

ikinci yarı ve son dakikalar:

İkinci yarıda her iki takım da gol için fırsatlar üretti. 53. dakikada Alanyaspor'da Ruan'ın ceza yayından vuruşu az farkla dışarı çıktı. 57. dakikada Bilal Boutobba'nın sağ kanattan ceza sahası dışından denediği şut da filelerle buluşmadı. Mücadelenin uzatma anlarında Eyüpspor'un kullandığı 90+4. dakikadaki serbest vuruşta Giordano arka direğe ortaladı; Zak Jules'in kafa vuruşunda top kaleci Victor'un ayağından sekti ve ağlarla buluştu. Bu golle maç 2-1 tamamlandı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Giordano, Massanga, Charles-Andre Raux Yao (Hamza Akman dk. 81), Michalak, David Costa, Bilal Boutobba (Yusuf Barası dk. 65), Ahmed Abdullahi (Lenny Pintor dk. 76). Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia. Teknik Direktör: Özhan Pulat

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan (Yusuf Özdemir dk. 89), Ui-Jo Hwang (Ianis Hagi dk. 74), İbrahim Kaya (Elia Meschack dk. 67), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 67). Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Enes Keskin, İzzet Çelik, Ivan Cedric. Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 1) (Alanyaspor), Abdullahi (dk. 39) (Eyüpspor), Zak Jules (dk. 90+4) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Özhan Pulat (Teknik Direktör) (dk. 53) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Ümit Akdağ (Alanyaspor), Raux Yao (Eyüpspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI CORENDON ALANYASPOR&#039;U 2-1...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI CORENDON ALANYASPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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