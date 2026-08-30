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Eyüpspor yeni kurulumla alınan 2-1 galibiyetten memnun

Erman Kılıç, Eyüpspor'un Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenmesinin yeni kurulan takım için iyi bir galibiyet olduğunu ve ilerleyen haftalarda daha iyi oynayacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor yeni kurulumla alınan 2-1 galibiyetten memnun

Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir üç puan aldı. Maç sonrası basın toplantısına, kırmızı kart gören teknik direktör Özhan Pulat yerine takımın yardımcı antrenörü Erman Kılıç katıldı.

kılıç'ın maç değerlendirmesi:

Yardımcı antrenör Erman Kılıç, karşılaşma hakkında, 'Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Yeni kurulmuş takımız. Hocamız bu işe kafa yoran bir isim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum' dedi. Kılıç, takımın maç boyunca topa sahip olduğunu ve rakibe fazla pozisyon vermediklerini vurguladı.

Kılıç, maç özelinde şunları belirtti: 'Şanssız bir gol yedik. Haftalardan beri çalışıyoruz. 1. ve 2. bölgeyi iyi oynayan takımız. Alanyaspor'a çok fazla pozisyon vermedik. Topa da sahiptik. Bizim için iyi bir galibiyet oldu.'

oyun düzeni ve gelecek beklentisi:

Yardımcı antrenör, takımın yapılaşma sürecine dikkat çekerek üçüncü bölgede üretkenlik sorunları olduğunu kabul etti: 'Bazı taşların yerine oturması vakit alabiliyor. 3. bölgede oyuncuların üretkenliği anlamında doğru buluşturamadık. 1 hafta boyunca bunun üzerinde çalıştık.'

Son olarak Kılıç, kulübe ve taraftara seslenerek, 'Eyüpspor camiasına hayırlı olsun. Bu takımın hava yakaladığında Süper Lig’de daha iyi işler yapacağını düşünüyorum' sözleriyle hem galibiyeti değerlendirdi hem de önümüzdeki haftalara dönük beklentisini paylaştı.

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Alanyaspor maçı sonrası, &quot;Bizim için iyi bir galibiyet...

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Alanyaspor maçı sonrası, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Yeni kurulmuş takımız. Hocamız bu işe kafa yoran bir isim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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