Eyüpsultan sahilini etkileyen koku: halk temizlik ve müdahale çağrısı

kötü koku sahil yaşamını olumsuz etkiledi:

Eyüpsultan sahilinde günlerdir hissedilen ağır koku, bölgede yürüyüş yapan ve sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, kokunun sahil zemninde biriken balçık ve yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını iddia ediyor.

Şikayetler üzerine sahil hattında dolaşanların büyük bölümü, özellikle lodoslu havalarda kokunun yoğunlaştığını belirtiyor. İleri sürülen görüşlerde, kirlilik ve biriken çamurun rüzgârla sahile taşınmasının kokuyu artırdığı ifade ediliyor.

vatandaşların gözlemleri ve uyarılar:

İsmail Hakkı Umul bölgedeki durumu şöyle anlattı: 'Buranın havası karayelle birlikte lodosa dönüyor, lodosla beraber karayele dönüyor. Gün batıyor, gün açmıyor. 7 metrenin altındaki çamur, 17 metre su yukarı çıkıyor. Alttaki çamurda insan boğulursa zor kurtulur. Lodos olduğunda burada koku yapar, burası temizlendi ama halk olarak birlikte hareket edersek bu iş rahatlar, bir, iki kişinin yapacağı iş değil. Hepimiz durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ileteceğiz ya da başka bir kuruma burası temizlenmeli.'

Latif İçten ise balçık kokusunun özellikle lodoslu havalarda rahatsızlık verdiğini vurguladı: 'Dünyanın en güzel yeri burası. Fakat burada lodos olduğu zaman koku çok yapıyor. Yetkililerden de bu konuya çözüm üretilmesini istiyoruz. Buraya bir el atsınlar. Poyrazlı havada koku olmuyor, lodoslu havada çok koku oluyor, balçık kokusu geliyor.'

havadan görüntüler ve suyun renk değişimi:

Bölgede çekilen dron görüntülerinde Haliç’in bazı bölümlerinde suyun renginin farklılaştığı görüldü. Görüntüler, sahilde hissedilen kokuyla eş zamanlı oluşan su görünümündeki değişimi belgeleyerek vatandaşların iddialarına görsel zemin sağlıyor.

Yerel halk, sorunun tek tek bireylerin müdahalesiyle çözülemeyeceğini belirterek yetkililerden saha temizliği ve kalıcı çözüm talep ediyor. İddialar ve dron görüntüleri, yetkili kurumların inceleme yapma gerekliliğini gündeme taşıyor.

EYÜPSULTAN SAHİLİNDE GÜNLERDİR ETKİSİNİ SÜRDÜREN AĞIR KOKUNUN ARDINDAN HALİÇ'TE SUYUN RENGİNİN FARKLILAŞTIĞI GÖRÜLDÜ.