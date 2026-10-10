Eyüpsultan seçim sonuçlarına itiraz: AK Parti hukuksal süreci başlatıyor

ak parti itirazını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediyesi'nde yapılan başkanvekilliği seçiminde sonuçları kabul etmediklerini belirtti. Özdemir, Cumhur İttifakı adayının bir oyunun geçersiz sayıldığını vurgulayarak, "Biz iddia ediyoruz ki, buradaki seçimi AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın adayı Muhammet Çakır beyefendi kazanmıştır" dedi ve hukuki adımları hızla başlatacaklarını açıkladı.

oy sayımı ve seçimin sonuçları:

Özdemir, üçüncü tur oylamada 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oyuyla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayına 19 oy verildiğini, ancak bir AK Parti oyunun geçersiz sayılması nedeniyle resmi kayıtlarda partinin 18 oy olarak görüldüğünü söyledi. Seçimin ardından CHP adayı Cafer Parlak başkanvekili seçilmişti.

İl Başkanı Özdemir, bu duruma benzer bir örnek olarak Adana Yüreğir seçimlerini hatırlatarak, Adana 2. İdare Mahkemesi'nin üçüncü turdaki 19 oyun geçerli ve yeterli olduğuna dair kararını işaret etti. Bu emsal göz önüne alınarak Eyüpsultan için de hukuksal başvuruda bulunacaklarını belirtti ve "hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" ifadesini kullandı.

divan heyeti eleştirisi ve öneriler:

Özdemir, belediye divanının bazı kararlarının siyasi tarafgirlik içerdiğini savundu; pusula ve mühür benzetmeleri gibi uygulamaların şaibe yarattığını ifade etti. Divan heyetlerinin, bir ilçenin yönetimini belirleyecek kararlarda adalet duygusundan yoksun davranabildiğini söyledi ve bu usulle yürütülen seçimlerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir, milyonlara varan nüfusa sahip ilçelerde divan seçimlerinin tarafsız, devletin ilgili organlarınca yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Mahkemenin talepleri doğrultusunda karar vermesi halinde Eyüpsultan'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla eşit hizmet sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız"