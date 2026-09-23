Eyüpsultan'da akşam yağışı rögar iddiasıyla caddeleri suyla doldurdu

etkinin görüldüğü noktalar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Eyüpsultan'da cadde ve sokaklarda etkili oldu. İlçede özellikle İslambey Mahallesi İslambey Caddesinde yağmur suları yollarda birikmeye başladı ve cadde adeta göle döndü.

sorunun nedeni olarak gösterilen durum:

Vatandaşların ve sürücülerin aktardığına göre, asfalt çalışmalarının ardından açılmadığı öne sürülen rögarlar yağmur suyunun tahliyesini engelledi. Bu durum, kısa sürede geniş alanlarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

sürücüler ve yayalar ne yaşadı:

Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve bazı sürücüler suyun içinden geçerken zor anlar yaşadı. Yayalar da ıslanmamak ve güvenli geçiş sağlamak için dikkatli davranmak zorunda kaldı; bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi.

İSTANBUL’DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE EYÜPSULTAN İLÇESİNDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ.