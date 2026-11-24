eyüpsultan'da alacak verecek tartışması ölümle sonuçlandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 Kasım'da gerçekleşen olayda, Alibeyköy Mahallesi'nde yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda F.Y. (39) hayatını kaybetti.

olayın tespit edilen ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilk çalışmalar sonucu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin H.F. (49) olduğu tespit edildi. Polis kayıtları ve saha incelemeleri, iki kişi arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu ve cinayet öncesinde taraflar arasında tartışma yaşandığını ortaya koydu.

operasyon ve gözaltı işlemleri:

Firari şüpheli H.F., polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL'UN EYÜPSULTAN İLÇESİNDE, ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN FİRARİ ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU SUÇ ALETİ SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI. (H.F. (49))